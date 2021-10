Lando Norris e il disastro in Russia? Umiliazione per il pilota: su Google Maps, questa “cosina” | Guarda

La sua prima vera vittoria in Formula 1 poteva arrivare in Russia, al Gp di Sochi, ma un lungo e l’errore di gioventù commesso — ovvero quello di non ascoltare gli ingegneri di box nel finale, che gli dicevano di rientrare per montare le intermedie mentre lui ha deciso di rimanere in pista con le Slick, data la pioggia iniziata a cadere forte sul circuito di Sochi — gli sono costati il primo successo. Ma Lando Norris , il baby fenomeno in forza alla McLaren, ha comunque tutte le carte in tavola per arrivare presto a una vittoria.

Intanto, però, un utente birichino su Google Maps ha voluto divertirsi. Nella via di fuga, infatti, ha messo un punto di interesse chiamato “Lando Norris hopes and dreams” (dall’inglese “sogni e speranze di Lando Norris”), e un altro utente ha commentato: “Non consiglio di visitarla, perché riporta dolorosi ricordi di sogni infranti di un ragazzo inglese. RIP P1 di Lando a Sochi”. Per cercare di evitare un problema simile in futuro, la McLaren e Norris hanno lavorato tre giorni al simulatore alla ricerca di soluzioni che gli possano permettere di interagire meglio in futuro, senza farsi sfuggire un’opportunità del genere.

Nel frattempo, sono anche circolate voci di mercato che riguardano proprio il britannico. C’è infatti chi già lo ha accostato alla Red Bull, ovviamente al posto di Sergio Perez, a creare una sorta di dream-team insieme a Max Verstappen. Non per la prossima stagione (Perez ha già rinnovato), ma per quella ancora successiva. Voci, che però, sono state subito smentite dai diretti interessati.