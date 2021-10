Il danese Noma è il migliore ristorante al mondo. Nella classifica The World’s 50 Best Restaurants anche 4 nomi italiani

È il Noma di René Redzepi ad aggiudicarsi il primo posto della The World’s 50 Best Restaurants, la classifica annuale che premia i 50 migliori ristoranti al mondo. Un riconoscimento che porta la Danimarca sulla vetta della gastronomia.

La Danimarca nella gastronomia mondiale



Svoltasi il 5 ottobre 2021 ad Anversa, in Belgio, la premiazione dei 50 migliori ristoranti al mondo segna un nuovo binomio Danimarca-cibo. E questo anche perché il Paese scandinavo si è aggiudicato anche la seconda posizione di questa classifica: un successo ineguagliabile che detta una nuova frontiera di ristorazione. Stiamo assistendo a una lenta, ma costante rivoluzione della cultura del cibo, non vista più come di sola appartenenza italiana o francese, ma estesa anche ai territori nordici. René Redzepi, chef e co-proprietario dell’indiscusso ristorante Noma di Copenaghen, si aggiudica il primo posto dell’edizione 2021 dopo svariati anni sempre in cima alla classifica. A seguirlo è il Geranium, sempre di Copenaghen. Dopotutto, la cucina nordica di René Redzepi, che si è aggiudicata da poco anche la terza stella della guida Michelin, è stata in questi ultimi anni l’inizio e il proseguimento di un processo di ricerca e innovazione nell’ambito gastronomico. Muffe, ostriche centenarie e formiche sono solo alcuni degli elementi distintivi presenti all’interno delle sue degustazioni.

Gli italiani tra i migliori del mondo

Anche l’Italia si aggiudica nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo ben quattro posizioni portando alla luce della ribalta mondiale quattro realtà gastronomiche, già pilastri per la nostra ristorazione: alla 15esima posizione Lido 84 di Riccardo Camanini a Gardone Riviera, Piazza Duomo Alba di Enrico Crippa alla 18esima posizione, Le Calandre di Massimiliano Alajmo a Rubano alla 26esima posizione e Reale di Niko Romito a Castel di Sangro alla 29esima posizione.

La classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo

1. Noma – Copenhagen, Danimarca

2. Geranium – Copenhagen, Danimarca

3. Asador Extebarri – Atxondo, Spagna

4. Central – Lima, Peru

5. Disfrutar – Barcellona, Spagna

6. Frantzén – Stoccolma, Svezia

7. Maido – Lima, Peru

8. Odette – Singapore

9. Pujol – Città del Messico, Messico

10. The Chairman – Hong Kong, Cina

11. Den – Tokyo, Giappone

12. Steirereck – Vienna, Austria

13. Don Julio – Buenos Aires, Argentina

14. Mugaritz – San Sebastian, Spagna

15. Lido 84, Gardone Riviera – Italia

16. Elkano, Getaria – Spagna

17. A Casa do Porco, San Paolo – Brasile

18. Piazza Duomo, Alba – Italia

19. Narisawa, Tokyo – Giappone

20. DiverXO, Madrid – Spagna

21. Hiša Franko, Kobarid – Slovenia

22. Cosme, New York – Stati Uniti

23. Arpége, Parigi – Francia

24. Septime, Parigi – Francia

25. White Rabbit, Mosca – Russia

26. Le Calandre, Rubano – Italia

27. Quintonil, Città del Messico – Messico

28. Benu, San Francisco – Usa

29. Reale, Castel di Sangro – Italia

30. Twins Garden, Mosca – Russia

31. Restaurant Tim Raue, Berlino – Germania

32. The Clove Club, Londra – Regno Unito

33. Lyle’s, Londra – Regno Unito

34. Burnt Ends, Singapore

35. Ultraviolet, Shanghai – Cina

36. Hof Van Cleve, Kruishoutem – Belgio

37. Singlethread, Healdsburg – California

38. Boragó, Santiago – Cile

39. Florilège, Tokyo – Giappone

40. Sühring, Bangkok – Tailandia

41. Alléno Paris at Pavillon Ledoyen, Parigi – Francia

42. Belcanto, Lisbona – Portogallo

43. Atomix, New York – Stati Uniti

44. Le Bernardin, New York – Stati Uniti

45. Nobelhart & Schmutzig, Berlino – Germania

46. Leo, Bogotà – Colombia

47. Maaemo, Oslo – Norvegia

48. Atelier Crenn, San Francisco – Stati Uniti

49. Azurmendi, Larrabetzu – Spagna

50. Wolfgat, Paternoster – Sudafrica

