Amici 21, “Sono schifato” Raimondo Todaro eliminerà due ballerini

Amici 21, Raimondo Todaro è deluso da Mattia e Christian in seguito al provvedimento disciplinare, ha minacciato di non salvarli durante la prossima sfida nel programma in onda su Canale5.

La redazione di Amici ha preso dei provvedimenti contro gli allievi, dopo aver mostrato il degrado che sta regnando nella casa messa a loro disposizione durante il percorso del talent show di Maria De Filippi.

I due sono stati indicati dal gruppo di alunni come tra le persone che sono meno avvezze ad aiutare nelle faccende di casa, i due sono finiti in sfida diretta sotto la furia di Raimondo Todaro, il quale è infuriato con i due ballerini.

La redazione del talent show ha deciso di punire gli allievi della edizione 21 di Amici, i quali si sono resi colpevoli di soggiornare nella casetta messa a loro disposizione senza curarsi della sporcizia e delle faccende di casa.

Tutti gli alunni della scuola sono stati chiamati a stilare una lista di nomi, tra questi bisognava indicare chi non si era mai messo a disposizione per fare le faccende di casa.

In questo modo le persone che non avevano aiutato nel pulire o fare le faccende di casa dovranno affrontare una sfida diretta, LDA, Inder, Mattia e Christian sono in sfida.

Amici 21, Raimondo Todaro si è mostrato deluso dal fatto che i compagni abbiano indicato Mattia e Christian all’unanimità

Il primo ballerino Mattia ha provato a giustificarsi, ammettendo di non aver mai aiutato gli altri, ma di aver cercato di tenere il suo spazio privato sempre pulito ed ordinato.

Raimondo Todaro è stato intransigente e furioso, dichiarando che se 20 persone fanno solo due nomi, significa che c’è qualcosa di certo. Nel momento in cui Raimondo mandò la prima lettera a Mattia, gli scrisse che bisognava rispettare gli orari e le persone che lavorano per gli alunni.

Per il maestro la prima cosa è il comportamento e soprattutto il rispetto per il prossimo, lo stesso rispetto che bisogna guadagnarsi passo dopo passo giorno dopo giorno.

Se un ballerino ha talento ma non è rispettoso, il maestro non lo sceglierà mai. Nel momento in cui ha saputo della situazione dei due ballerini si è dichiarato deluso, il rispetto dei compagni è venuto meno in questa occasione.

Due ballerini della sua squadra quando gli hanno comunicato l’accaduto, si è dichiarato senza parole, deluso e soprattutto “Schifato”. Il maestro dovrà giudicare le sfide, dopo l’accaduto non farà nulla per difendere i due ballerini, aggiungendo che se fosse dipeso tutto da sé stesso li avrebbe mandati via proprio perché non si meritano di partecipare al talent show.

Adesso i due ballerini dovranno fare del loro meglio per riuscire a riconquistare la fiducia del proprio maestro e soprattutto il rispetto dei propri compagni nella casetta di Amici 2021.

