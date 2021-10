Novità per l’attore Alvaro Morte, una nuova serie per il Professore della Casa di Carta: ecco cosa interpreterà presto.

L’amata serie fantasy di Robert Jordan The Wheel of Time sta arrivando sullo schermo. Finalmente. Il primo libro, The Eye of the World, è arrivato sugli scaffali nel 1990. E ora, decenni dopo, Amazon Prime Video sta portando in vita il mondo di Rand al’Thor, Matrim Cauthon, Perrin Aybara e tanti altri. Manca davvero pochissimo: il lancio è infatti previsto su Amazon a metà novembre.

La serie Wheel of Time contiene 14 romanzi, con Brandon Sanderson che ha completato gli ultimi tre libri dopo la morte di Jordan. Adattare tutta questa storia è una sfida e una serie TV sembra il modo migliore per affrontarla. Al momento, non sappiamo molto di questa serie, che potrebbe anche rappresentare una lunga epopea. Sappiamo che la prima stagione ha otto episodi e lo showrunner Rafe Judkins ha detto che verrà estratto dai libri uno, due e tre.

Qual è il nuovo ruolo di Alvaro Morte, il Professore della Casa di Carta

È probabile che gli eventi della prima stagione seguiranno in gran parte The Eye of the World. I registi della prima stagione includono Uta Briesewitz, Wayne Yip, Salli Richardson Whitfield e Ciaran Donnelly. Nel cast, ecco inserito anche Alvaro Morte, il Professore della Casa di Carta, che avrà un ruolo ben delineato e molto diverso da quello che ha nella serie cult prodotta da Netflix e amato soprattutto dal pubblico dei più giovani.

Alvaro Morte interpreterà Logain Ablar: si tratta di un Asha’man della Torre Nera, nonché un ex Falso Drago e un nobile ghealdano minore. Nelle stagioni più recenti, ha iniziato a indossare il suo sigillo, tre corone d’oro in un campo azzurro. Nei libri ha sicuramente un aspetto diverso rispetto a quello di Alvaro Morte: è alto, con i capelli ricci scuri fino alle spalle larghe. È scuro e bello. L’attesa per la serie dunque cresce non solo per gli appassionati della saga, ma anche per quanti vorranno scoprire il nuovo Alvaro Morte.

