“Mi chiedo perché devo farle i complimenti”. Sallusti gela Enrico Letta: ko tecnico da Floris | Video

“Buona sera presidente, mi chiedo perché le sto facendo i complimenti”. Alessandro Sallusti, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, va controcorrente. In studio c’è Enrico Letta, segretario del Pd, eletto alle suppletive a Siena e indicato più o meno da tutti i commentatori come il vero vincitore delle amministrative. “Sei mesi fa non mi sarei mai immaginato di ritrovarmi con un risultato così positivo”, ha spiegato l’ex premier con un sorriso soddisfatto e sornione.

La palla passa al direttore di Libero, che però gli fa notare una cosa: “Detto che il giorno dopo ognuno può sostenere di aver vinto, come fa Salvini che ha detto di essersi risvegliato con 63 sindaci, io le faccio i complimenti però tutto sommato avete vinto a Bologna dove avete governate da sempre, a Napoli dove l’ultimo sindaco non di sinistra credo che fosse Achille Lauro negli anni Sessanta, a Roma dopo l’esperienza disastrosa della Raggi avete lasciato il 20% a un vostro concorrente, a Torino che è una vostra roccaforte andate al ballottaggio con un signore del centrodestra. Perché è così entusiasta? Non ha solo fatto il suo?”.

“Noi alle scorse elezioni non abbiamo mai vinto al primo turno – risponde Letta -. A Bologna, a Milano, a Napoli non andammo nemmeno al ballottaggio, a Torino e Roma sappiamo tutti com’è finita. Se lei prende le cifre, guardi Sala a Milano…”. E Sallusti lo interrompe: “Presidente, presidente io credo che a Milano avrebbe vinto chiunque, detto che Sala è stato un ottimo sindaco stimato anche da elettori non di sinistra, ma considerate le condizioni in cui si è presentato il centrodestra…”.

“Molti dicono: eh ma il centrodestra ha sbagliato i candidati – è la riflessione finale di Letta con azzardo calcistico -. Ma se Mancini manda in campo in finale di Coppa del Mondo le terze linee, poi è l’allenatore a pagare”.