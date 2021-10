La Dama del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano: “Farò delle pazzie”, intanto arriva un nuovo addio da parte di Marcello.

Ida Platano, la dama del Trono over tra le più seguite, ormai una star di ‘Uomini e Donne’, si ritrova a dover fare ancora i conti con l’ennesimo ben servito. Infatti, anche Marcello – l’ultimo cavaliere che intendeva conquistarla – è scappato e i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si schierano con lui. Anche Tina Cipollari è stata particolarmente caustica e dura con la donna.

“Tu gli uomini li fai scappare con il tuo atteggiamento. Se fai così continuerai su quella sedia per anni”, ha detto la vamp del dating show, arrivando a paragonare la Platano con un’altra storica dama del Trono Over, ovvero Gemma Galgani, peraltro amica con la donna che ha appena ricevuto il due di picche. Anche il pubblico, appunto, si schiera contro la Dama del Trono Over e la invita a una riflessione.

Nuovo addio per Ida Platano, la sua reazione

“Bravo Marcello, Ida è insopportabile: una donna complicata, mai contenta, a guardarla ti mette tristezza”, sono le parole di alcuni fan parlando della donna e del suo comportamento all’interno del dating show. Insomma, Marcello Messina avrebbe fatto bene, secondo molti telespettatori, ad abbandonare la donna e a scappare. Lei intanto non ci sta e attraverso le storie sul suo profilo Instagram reagisce e replica un po’ a tutti.

Scrive Ida Platano sui social: “Dura solo ciò che è reciproco: cercarsi, trovarsi, incazzarsi e riprendersi. Il resto è solo illusione”. Successivamente, la Dama del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato un breve video mentre prende un caffè al bar e si dice pronta a fare delle pazzie. Non chiarisce bene cosa ha in serbo per il prossimo futuro, la Dama del programma, ma sostiene che saranno senza dubbio “pazzie positive per me”.

