giggino-wi-fi,-il-ragazzo-segnalato-a-meta-di-sorrento:-le-ultime-notizie

Torna prepotentemente alla ribalta il caso di Luigi Celentano meglio noto come Giggino Wi-fi il ragazzo di Meta di Sorrento scomparso da casa da tre anni.

In questi primi giorni di ottobre 2021 torna prepotentemente alla ribalta il caso del giovane Luigi Celentano di Meta di Sorrento meglio noto come Giggino Wi-fi. Il giovane è scomparso da casa da tre anni e da allora ha fatto letteralmente perdere le proprie tracce.

In questi tre anni di assenza si sono succedute diverse segnalazioni. In particolare quella di ottobre 2020, raccolta dalla trasmissione Chi l’ha visto, nella quale il ragazzo è stato individuato a prendere un caffè nel bar di comune della provincia di Novara. Giggino si sarebbe allontanato volontariamente e avrebbe scelto la zona per rifarsi una vita.

“Giggino Wi-Fi”: “Si muove anche come lui”. Ecco il video in cui la mamma ha riconosciuto Luigi, mandato da uno spettatore di #Novara. Lo vediamo insieme a lei in studio in diretta a #chilhavisto pic.twitter.com/YfFdo0GyCL — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) October 7, 2020

Giggino Wi-fi segnalato a Meta di Sorrento

Ma perché Giggino sarebbe scappato da Meta di Sorrento? La voce ricorrente, in parte suffragata da mamma Fulvia, è che il ragazzo sia andato via dalla città natale perché in pericolo di vita, forse vittima di bullismo o peggio ancora di qualche ricatto di stampo malavitoso.

Il fatto che non torna agli inquirenti e agli spettatori della popolare trasmissione condotta da Federica Sciarelli è la mancanza di contatto con la famiglia. Giggino non si fa sentire e non da notizie di nessun genere. A questa versione dei fatti si è aggiunto a 2021 un particolare. Una telefonata anonima giunta alla redazione di Chi l’ha visto da un centro vicino Novara. La chiamate effettuata ad un anonimo ma con marcato accento campano chiede di lasciare in pace e non nominare in trasmissione il ragazzo.

Da sottolineare, infine, una voce secondo la quale Giggino Wi-fi per chiudere definitivamente i ponti con il suo passato, sia sceso a Meta di Sorrento, dove è stato segnalato, per rassicurare i genitori sulla condizioni fisiche e psichice. E da li ripartire per la meta della sua attuale vita. Nelle prossime ore il quadro dovrebbe essere più chiaro.

