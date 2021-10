Consensi e plauso per SATISFASHION Alwayssupport talent Milano 2021, sfilata collettiva di brand emergenti.

Il 26 settembre 2021, nella magica cornice dei chiostri di San Barnaba a Milano, si è svolto Satisfashion Alwayssupport Talent Milano 2021, evento dedicato alla valorizzazione dei nuovi talenti della moda.

Il format SATISFASHION, itinerante in tutta Europa, è stato ideato da Kasia Stefanów, fashion manager tedesca, che con la sua piattaforma My Style Events è fortemente impegnata a promuovere la moda nel mondo, offrendo spazio, anche, alle nuove generazioni di stilisti.

Grazie ad una partnership con il contest Alwayssupport Talent di Cristina Vittoria Egger e Flavia Cannata, nasce SATISFASHION Alwayssupport Talent, un progetto in tandem di due entità che per vocazione puntano, anche, sulle nuove generazioni di creativi, con sfilate e spazi dedicati.

Cristina Vittoria Egger e Flavia Cannata, talent scout di successo, collaborano da anni ed insieme portano avanti il progetto Alwayssupport talent, vetrina dello scouting internazionale, offrendo a nuovi nomi della moda la possibilità di esprimersi, creando, inoltre, un dialogo strutturato e mirato con il mercato.

La Sfilata

Una sfilata dal carattere vigoroso non solo negli abiti ma anche nella commistione di stili e culture, abiti contraddistinti da contorni originali e innovativi. Grafismi etnici, iconici pois, stampe audaci, romantici e luminosi corpetti. Toni vivaci, dal rosa al rosso al blu al bianco al verde. Un fashion show cosmopolita in cui splendidi abiti raccontano, con suggestivi richiami alla cultura di provenienza degli stilisti, il mondo di domani. In particolare, è stato molto apprezzato, il richiamo continuo al mondo dell’arte con borse – scultura, foulard che echeggiano alla pittura impressionista e abiti modellati come creta.

BRAND TALENTS

Protagonisti assoluti Luca Giannola, Cornelia Hagmann e di Sy&vie Bags. Brands che hanno proposto una selezione di grande interesse, una ricerca estetica con una spiccata attitudine artistica, capace, persino, di rivitalizzare in chiave urban chic l’antica tecnica dell’intarsio.

Luca Giannola

Noto Fashion Designer italiano, diventato celebre per la sua abilità nell’arte del Moulage, che consiste nel drappeggiare il tessuto direttamente sul corpo della modella con l’ausilio di spille, forbici e cuciture a mano. L’abito si trasforma, così in una scultura maestosa e tridimensionale.

Cornelia Hagmann

Pittrice, nata in Austria, famosa per i suoi acquarelli e per i suoi dipinti in acrilico e ad olio, che grazie all’incontro con un imprenditore italiano intraprende la carriera di stilista, stampando le sue opere sulla famosa seta di Como. Nei suoi pareo, nuvole sulla pelle, riversa tutto il suo amore per il colore e per la magnificenza della natura. Sul catwalk di Sasitsfashion Milano 2021 alcune modelle hanno indossato abiti realizzati interamente con i suoi foulard drappeggiati in diverse fogge.

Sy&vie Bags

Il brand di Sylvie Quartara, straordinaria artigiana brasiliana, con oltre 20 anni di esperienza, che crea borse- scultura. Mini-bag realizzate con l’antica tecnica dell’intarsio. Piccoli capolavori in legno in cui Sylvie armonizza materiali preziosi, piume, fiori e foglie. Una magica alchimia che trasforma le sue creazioni in oggetti iconici di grande valore e fascino.