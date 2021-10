belen-resta-in-bianco:-ma-un-dettaglio-non-sfugge-a-nessuno

Pochissimi minuti fa, Belen Rodriguez ha pubblicato una foto in cui resta in bianco: ma un dettaglio non sfugge a nessuno.

Appena pochissimi minuti fa, ecco spuntare l’ultimo scatto social della bellissima Belen Rodriguez. La conduttrice di Tu si que vales, da luglio neo mamma della sua secondogenita, Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che non è passata inosservata. Va detto che difficilmente i milioni di follower della bella argentina si lasciano sfuggire qualche dettaglio della loro beniamina.

Ma nel caso specifico, c’è davvero un dettaglio molto evidente e che ha scatenato i fan in una serie di commenti. La bella argentina, infatti, è completamente vestita di bianco e guarda verso il basso. Fino a questo punto, nulla di trascendentale, ma attenzione perché parte la solita gara a chi fa finta di nulla e chi sottolinea come sia impossibile non notare un certo dettaglio.

Il dettaglio del vestito bianco di Belen Rodriguez: “Chi non ha zoomato…”

La donna indossa per lo scatto un pantalone bianco e sopra ha una canotta che scopre l’ombelico, ma non solo. Infatti, il dettaglio che si evidenzia è che il top indossato dalla conduttrice di Tu si que vales non riesce a contenere del tutto le sue forme. Si evidenzia in particolare un dettaglio di entrambi i seni e i tanti follower della showgirl non riescono a far finta di nulla. “Chi non ha zoomato, mente”, scrive infatti qualcuno, che non riesce a tenersi a freno.

Più in generale, per la bellissima argentina, arriva il pieno di complimenti, questi ultimi bipartisan, perché arrivano sia da donne che da uomini. “Grande Belencita! Ben ritrovata”, è uno dei commenti di un fan della donna, che per onor di cronaca posta in questi giorni con una certa frequenza. Altri osservano: “Sei uno splendore, Belen”, altri ancora evidenziano come la showgirl è davvero bellissima. Nell’insieme di commenti sul suo abbigliamento, infine, non manca la dichiarazione d’amore di un utente.

