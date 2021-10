Arisa, Andrea Di Carlo si è fidanzato: addio per sempre nella coppia

La storia d’amore tra Arisa ed Andrea Di Carlo stavolta sembra finita davvero. L’autore e manager ha postato su Instagram una foto inequivocabile. Ecco come stanno le cose

La storia d’amore tra Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager di Zlatan Ibrahimovic e Can Yaman e la cantante Rosalba Pippa, in arte Arisa è stato uno dei gossip principali del biennio 2020-2021.

I due si sono conosciuti, fidanzati e amati profondamente a cavallo tra il 2019 ed il 2020 e per l’estate del 2021 si vociferava di un imminente matrimonio. Con tanto di proposta ufficiale ed anello di fidanzamento.

Ma le cose sono andate diversamente. A maggio 2021 dopo un tira e molla durato diversi mesi e passato per interviste a Domenica In, post al vetriolo e foto di gite di riappacificazione, Andrea Di Carlo aveva scritto un post molto chiaro sulla storia. Il succo riferito ad Arisa era:“Cerca di essere felice, provaci, ma senza di me”.

Il nuovo amore di Andrea Di Carlo: con Arisa è finita davvero?

Ad inizio autunno un nuovo gossip ha segnalato i due in netto riavvicinamento, con tanto di paparazzata da parte del settimanale Novella 2000, nel quale si vedeva Di Carlo in ginocchio di fronte ad Arisa nell’atto di chiedere perdono.

Ma anche stavolta, per i tifosi della coppia, è arrivata una doccia gelata. Lo scorso fine settimana, infatti, l’autore di Oggi è un altro giorno ha postato sul proprio account Instagram, oltre 20.000 followers, una foto in cui bacia appassionatamente una donna.

La donna in questione si chiama Elisa, l’account è elisapiccina, è una psicoterapeuta di Roma. Ma non si sa molto altro. Chiaro il testo a corredo della foto, un cuore rosso simbolo d’amore ed il fuoco della passione.

Ma è finita davvero? C’è da scommettere di no. Secondo una fonte che lavora ad alti livelli in ambito Rai, che abbiamo contattato per avere delucidazioni, parla di un flirt e nulla più. Se non addirittura, azzardiamo noi, di una mossa per ingelosire Arisa e farla uscire allo scoperto rispetto ai sentimenti che nutre per Andrea Di Carlo. A conferma dello stato di cose basta scorrere l’account dell’autore per capire che le dolci frequentazioni, con tanto di post, sono quasi la regola.

