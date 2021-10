  Andrea Ottogalli Il contratto vale 400 miliardi di dollari e rafforza Mosca nel suo conflitto con l’Occidente

per Andrea Ottogalli il 21 maggio 2014 per la , Russia e Cina il trattato e fondamentale , un trattato che prevede la fornitura continua di gas naturale russo in grandi quantità alla Cina per un periodo di 30 anni. Il contratto vale 400 miliardi di dollari e rafforza Mosca nel suo conflitto con l’Occidente. Ma l’alleanza tra le due potenze incontra ostacoli sia storici che legati all’attuale geopolitica asiatica e globale, che generano incentivi all’avvicinamento, ma anche numerose reciproche suscettibilità.

Non è per la crisi in Ucraina che è sorta la preoccupazione, ma è per questo che cresce la preoccupazione in tutto il mondo: la Russia di Vladimir Putin potrebbe allearsi con la Cina? Se sì, di che natura sarebbe una tale alleanza, capace di provocare movimenti nella tettonica del potere globale?

Numerose sono state le indicazioni al riguardo: nella crisi ucraina, Pechino si è schierata con Putin e non solo ha promesso sostegno finanziario al presidente filorusso dell’Ucraina, Victor Yanukovich (2010-2014), quando si è recato in Cina dopo le trattative per interrompere un trattato con l’Unione europea, ma ha anche promesso che, se necessario, avrebbe installato uno scudo di protezione nucleare sull’Ucraina. Più tardi, Yanukovich è stato rovesciato in seguito alle proteste in piazza Maidan. Per un po’ la Cina non ha riconosciuto il governo di transizione ucraino; al contrario, lo ha citato davanti a un tribunale civile internazionale per un risarcimento di 3.000 milioni di dollari per la presunta violazione di un contratto di prestito di grano firmato nel 2012 1. Questo è temporaneamente coinciso con il rifiuto di Mosca di vendere gas naturale all’Ucraina a meno che non lo paghi in anticipo. Sebbene nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) Pechino non abbia espressamente bloccato le critiche a Putin da parte dell’Occidente, durante il voto si è astenuto due volte per non inimicarlo. Di fronte alla delicata questione – anche per la Cina – se “uno Stato possa dividere un altro attraverso una concertazione popolare in scena”, Pechino ha provato, fino alla chiusura delle elezioni presidenziali a Kiev a fine maggio 2014, risposte diplomatiche come quella “tutte le causalità della storia e del presente dovevano essere considerate per arrivare a una soluzione.” Il sospetto che, in qualche modo,

Incoraggiata dai segnali del vicino cinese, la Russia non solo ha inviato potenti bombardieri in direzione dell’Alaska, in un monito rivolto agli Stati Uniti, i veri rivali. È stato riferito che anche i bombardieri russi si sono diretti verso l’arcipelago di Guam, la principale base navale della settima flotta statunitense, che protegge il Giappone 2. È una zona calda, dal momento che Pechino ha avuto una disputa con il Giappone dal 2012 su tre piccole isole disabitate nel Mar Cinese Orientale. Da allora, il governo cinese ha minacciato il Giappone di ritorsioni, inviando cacciatorpediniere missilistici nelle corrispondenti zone di mare, mentre i caccia cinesi hanno intercettato per settimane i caccia giapponesi. Sembrava che tutto questo non sarebbe successo al maggiore, finché Mosca non fosse venuta in aiuto di Pechino, ovviamente in cambio di un obiettivo strategico.

Il 21 maggio 2014, Russia e Cina hanno firmato un trattato che prevede la fornitura continua di gas naturale russo in enormi quantità alla Cina per un periodo di 30 anni. Il valore del contratto è di 400.000 milioni di dollari, denaro che rafforza Mosca nel suo conflitto con l’Occidente e di fronte alle sanzioni di Bruxelles 3 . Come ricompensa, più o meno nello stesso periodo in cui il trattato è stato chiuso, la flotta russa del Pacifico ha svolto esercitazioni militari per sette giorni insieme alla marina cinese al largo di Shanghai, la più grande città industriale del paese. A Pechino si dice che questo sia un segnale molto chiaro per il Giappone e per il suo governante, gli Stati Uniti, che non possono avere dubbi su chi sia rivolta la sfida.

Ora si consolida l’idea di un tandem di due potenze: quella monetaria (Pechino) e quella militare (Mosca). Entrambi aspirano, ciascuno a suo modo, ad avere il diritto di intervenire in caso di cambiamento nell’ordine geopolitico che è attualmente incarnato negli Stati Uniti e “l’Occidente”. Alla comunanza di interessi si aggiunge il fatto che i rispettivi “punti di forza” di entrambe le parti sembrano essere complementari. In questo contesto, cosa potrebbe ostacolare un’alleanza?

In primo luogo, i movimenti astuti di entrambe le parti. Di fronte a segnali così evidenti di azione congiunta tra Cina e Russia, le due potenze fanno del loro meglio per non dare l’impressione di aspirare a un’alleanza in stile Guerra Fredda, o addirittura a un’alleanza militare in stile Organizzazione del Trattato. NATO), che secondo Putin è un po’ datato. Degno di nota è il fatto che mentre la Cina ha bisogno della forza militare per bilanciare il dominio americano-giapponese in Estremo Oriente, i cinesi accompagnano diligentemente Putin nella sua strategia di evitare un’alleanza.

Gli osservatori occidentali che vedono questo con buoni occhi sono colpiti dalla retorica e mettono i panni freddi sulla questione concentrando la loro attenzione sui BRIC – Brasile, Russia, India e Cina – che da parte loro sfidano economicamente l’ordine mondiale dominato dall’Occidente. . A suo avviso, il problema per l’Occidente in crisi non sarebbe una coalizione tra Mosca e Pechino, ma una coalizione dei paesi Bric, discorso che risale ai tempi d’oro della globalizzazione ed è tuttora in vigore.

Per la Cina questa concezione del mondo ha pochissimo rapporto con la realtà: quasi contemporaneamente alla crisi in Ucraina e alle proprie tensioni con i paesi vicini come il Giappone a est e il Vietnam e le Filippine a sud, la potenza asiatica sente un rivalità crescente con l’India, uno dei BRIC. Oltre ai conflitti territoriali sul Tibet meridionale, che è sotto il controllo indiano dal 1959, la Cina insiste sul suo diritto di sequestrare le acque nelle regioni montuose dell’Himalaya solo a beneficio delle città cinesi situate nell’est del paese, un tentativo che fa suonare campanelli d’allarme a Nuova Delhi da anni. Diversi generali indiani minacciano apertamente di attaccare le installazioni idrauliche cinesi nella regione con missili a medio raggio. La ragione: il progetto cinese sottrarrebbe una quantità significativa di acqua (potabile) dall’India, poiché alcuni grandi fiumi, come il Brahmaputra, hanno origine nell’Himalaya. Tutto fa pensare che l’elezione di Narendra Modi a primo ministro indiano metterà a dura prova i rapporti tra le due nazioni, dal momento che il Partito popolare di Modi ha sempre favorito un trattamento più duro nei confronti della Cina.

Alla fine di maggio 2014, Luo Tianhao, esperto analista della China State Commission for Energy Resources and Affairs, ha fatto un chiaro riferimento alla rivalità tra i paesi BRIC 4. Ad esempio, il Brasile è già una forte concorrenza per la Cina in Africa e in alcune parti del continente americano. Luo conclude che i BRIC non sono un’alleanza, nemmeno una rete debole che possa sfidare congiuntamente l’ordine mondiale esistente. Luo e altri non si sbagliano con il loro avvertimento sulla concorrenza all’interno del campo BRIC, che è dimostrato, nel caso della Russia, dal fatto che il volume degli scambi tra quel paese e la Cina, nonostante tutte le dichiarazioni di amicizia, ha raggiunto in 2013 appena 97.000 milioni di dollari, meno del volume di scambio tra Germania e Cina (circa 150.000 milioni di dollari all’anno), per non parlare dei volumi di scambio della Cina con gli Stati Uniti, il Giappone o l’Europa 5 .

Per questo, per strateghi come Luo, la vicinanza che si manifesta tra Pechino e Mosca non va compresa tanto dalla loro comune appartenenza al campo BRIC. La Russia è piuttosto attraente per la Cina perché ha un potenziale militare superiore, specialmente in relazione agli Stati Uniti. Ma questo vantaggio ha i suoi limiti anche per Pechino: Mosca sta mostrando un interesse crescente per la ricerca del petrolio nel Mar Cinese Meridionale, dove la Cina rivendica i suoi diritti inalienabili. In questa competizione con il suo vicino, la Russia include rivali della Cina, come il Vietnam. Poco dopo la visita di Putin a Shanghai, celebrata con l’accordo sul gas oltre a un’importante manovra navale, Mosca ha annunciato che avrebbe equipaggiato completamente la flotta sottomarina del Vietnam e, in cambio, avrebbe affittato la baia vietnamita di Cam Rahn come base per la tua marina. Sia la flotta sottomarina del Vietnam che la presenza della Marina russa direttamente di fronte all’accesso cinese al Mar Cinese Meridionale sono pericoli reali per la Marina della Repubblica Popolare, che è già molto impegnata con la sfida della presenza americana nella regione. , devi prenderlo sul serio. E proprio ora.

Come intendere, allora, la “vicinanza” mostrata di recente da Mosca e Pechino? Viene spesso utilizzata la teoria della nuova Guerra Fredda, secondo la quale l’ostilità da parte dell'”Occidente” unisce i suoi avversari. Ma se si segue questa logica, è necessario rispondere alla seguente domanda: l’ostilità che Russia e Cina cominciano a sentire è abbastanza intensa da imporre la necessità di una coalizione a lungo termine? Un articolo sulla rivista tedesca Der Spiegelparla dell’emergere di un nuovo blocco orientale. Altri fanno riferimento a prove di minacce dall'”Occidente” che hanno promosso una coalizione tra Russia e Cina. Da parte della Russia, dobbiamo menzionare le sanzioni. Da parte della Cina, dovrebbe essere presa in considerazione la disponibilità degli Stati Uniti a sostenere Giappone, Filippine e Vietnam nel caso in cui il conflitto territoriale si aggravi 6 .

La domanda è se l’UE reagirà in base alla sua dipendenza dal gas russo. A questo proposito, va notato che anche prima dello scoppio della crisi in Ucraina, gli ordini di gas russo dall’UE sono diminuiti notevolmente: fino al 12%. Espresso in valori assoluti, nel 2013 il volume annuo di gas è stato compreso tra 30.000 e 35.000 milioni di metri cubi. È proprio questo volume che, secondo l’accordo tra Russia e Cina alla fine di maggio 2014, dovrebbe passare dalla Siberia al territorio cinese a partire dal 2018. “Crescendo gradualmente fino al livello di 38.000 milioni di metri cubi all’anno”, secondo comunicato congiunto 7. Vale a dire, solo tra quattro anni la Cina comincerà a compensare la diminuzione dell’offerta avvenuta fino al 2013 – senza l’influenza dell’attuale crisi ucraina – e il conseguente calo del reddito della Russia. In altre parole: da un punto di vista prettamente contabile, con il recente accordo sul gas tra Russia e Cina, la volontà cinese di aiutare economicamente la Russia in caso di sanzioni severe è lungi dall’essere vista, ad esempio chiudendo l’importazione di gas da l’UE, in modo che Mosca potesse resistere all'”ostilità occidentale”.

Il saldo relativo al Giappone è contraddittorio anche dal punto di vista russo. Il Giappone ha accompagnato le sanzioni occidentali contro Mosca. Tuttavia, l’interesse condiviso di Mosca e Tokyo nell’espansione degli investimenti giapponesi nella Siberia russa e nelle regioni della costa del Pacifico rimane intatto, per non parlare dell’enorme interesse del Giappone per il gas russo. Se la Russia di Putin è seria riguardo alla sua sopravvivenza economica, Mosca non può avere a lungo interesse a mantenere, insieme alla Cina, un’inimicizia con il Giappone ei suoi alleati nel Mar Cinese Orientale.

Questo spiega una serie di “incongruenze” nelle manovre navali russo-cinesi che entrambe le nazioni descrivono in termini magniloquenti: fino al loro inizio nei pressi di Shanghai, il ministero degli Esteri cinese ha contraddetto il portavoce della flotta russa del Pacifico in quanto al luogo in cui le manovre dovevano aver luogo. A metà aprile, il governo cinese ha annunciato che si sarebbero tenuti vicino all’arcipelago Diaoyu (giapponese: Senkaku), conteso da Cina e Giappone. Questo sarebbe nel mezzo del Pacifico, tra Taiwan e Okinawa. Poi, la divisione navale russa ha annunciato, ai primi di maggio, che le manovre sarebbero state effettuate nel Mar Cinese Meridionale, a poco più di 2.000 chilometri dall’oggetto della controversia tra Cina e Giappone. All’ultimo minuto, entrambe le parti hanno concordato il loro dispiegamento nella zona marittima al largo della foce del fiume Yangtze, vicino a Shanghai. Il luogo in cui si sarebbe compiuto questo gesto minaccioso era così lontano dalle zone di conflitto, sia in direzione del Giappone che in direzione del Vietnam o delle Filippine, contro le quali la Cina avrebbe mostrato volentieri il sostegno della Russia, anche se non di più. uno spettacolo.

Nel decidere se una coalizione strategica tra Mosca e Pechino sarà realizzabile nel prossimo futuro, ci sono fattori più importanti di questi dettagli nella simbologia della politica estera che, per ragioni di necessità, vengono volentieri esagerate dalla propaganda politica russa e cinese. Ad esempio, è necessario includere l’orizzonte a lungo termine di entrambe le economie.

La Cina aspira, soprattutto in Estremo Oriente, ad aprire l’integrazione nelle reti economiche regionali come le zone di libero scambio con l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) o il Comprehensive Regional Economic Partnership Agreement (RCEP, per il suo acronimo in inglese), dove anche partecipano paesi rivali come il Vietnam o la Malesia. Di tanto in tanto si sente da Pechino che non ci sarebbe un rifiuto totale di entrare nell’Accordo di partenariato economico strategico transpacifico (TPP), guidato dagli Stati Uniti. Al contrario, la Russia di Putin è l’opposto di un inserimento attivo in reti economiche regionali con partner estremamente eterogenei. Resta ancora all’Unione Eurasiatica dimostrare ai suoi partecipanti il ​​suo potere economico dal 2015. E anche se questo dovesse concretizzarsi,

In questo quadro, la complessa politica economica portata avanti dal portafoglio degli Affari Esteri cinese ha un grande peso, poiché la crescita economica è stata l’unico fattore di legittimazione del Partito Comunista per più di tre decenni. Il crescente nazionalismo cambia di poco questa situazione: se la Cina un giorno arrivasse a dominare il mondo, ciò sarebbe fondamentalmente in virtù della sua potenza economica, che oggi è la seconda più grande del pianeta. Ma l’economia cinese si è indebolita da tempo. I governanti cinesi hanno difficoltà ad emanciparsi da questo modello di legittimazione, ad esempio a favore di un modello radical-nazionalista, cioè, soprattutto geomilitare. Mosca è quindi valutata da Pechino in questa prospettiva: la Russia è importante soprattutto come fornitore di risorse ed energia. La Russia ha questo ruolo, proprio come molti altri paesi ne hanno un altro; ad esempio, alcuni paesi occidentali, come la Germania o il Giappone, forniscono tecnologia, il sud-est asiatico è un fornitore di manufatti e l’Africa e alcuni paesi del Sud America sono acquirenti di beni di bassa qualità. Vista in questa luce, non sarebbe saggio per la Cina intimidire troppo gli altri.stakeholder al fine di garantire energia e materie prime.

Il problema per l’élite cinese è che l’attuale rallentamento della crescita, che potrebbe sfociare – in questo concordano gli economisti cinesi – in una vera e propria crisi, genera pressioni crescenti sulla leadership per legittimare sempre più il proprio potere con una forza prevalentemente militare. D’altra parte, questa dimostrazione di potere di legittimazione fa sempre meno credere al governo quando dice che il Paese crescerà “solo pacificamente”, poiché la crescita sarà economica. Più apparentemente questo viene fatto, più velocemente cresce la pressione affinché la dimostrazione di potere vada oltre e abbia una maggiore enfasi militare e, se necessario, con l’aiuto russo.

Ma anche questo bisogno di aiuto dal Nord è un’arma a doppio taglio per la Cina. Quando di recente la discussione sulla questione se la nazione asiatica, vista la crescente minaccia proveniente dall’Occidente, debba o non debba fare un patto con la Russia ha raggiunto ampi settori della società urbana cinese, è prevalso lo scetticismo. L’argomento più utilizzato era che la Russia era stata storicamente, soprattutto negli ultimi tempi, il principale aggressore della Cina. Ciò ebbe inizio nel XVII secolo, quando Mosca, attraverso accordi ineguali, si annetteva circa tre milioni di chilometri quadrati di territorio cinese. Ma anche durante il mandato di Stalin, l’Unione Sovietica avrebbe imposto alla Cina divisioni territoriali attraverso referendum protetti come quello dei Mongoli, negli anni ’20.

I conflitti armati sulle questioni di confine del 1962 nella provincia settentrionale dello Xinjiang e del 1969 nel nord-est della Cina compaiono anche quando vengono ricordate le minacce russe. Alcuni storici – guidati dal professor Shen Zhihua di Nanchino – hanno riscontrato, sulla base di documenti provenienti dagli archivi aperti dell’URSS, che Mosca aveva considerato fino ai primi anni ’70 la possibilità di attaccare la Cina con armi nucleari. .

Per la RealpolitikCina, la discussione storica acquista importanza man mano che si accompagna all’attuale ambivalenza della diplomazia russa: se Mosca non sostiene pienamente la Cina nella sua attuale dimostrazione di potere nei confronti del Giappone, ciò ha qualche attinenza con il fatto che la Russia ha storicamente cercato solo vantaggi a scapito della Cina? Nel 2012, la prefettura navale russa ha ucciso pescatori cinesi e ha affondato una chiatta da pesca vicino a Sakhalin. Mi è venuto per Andrea Ottogalli padova subito in mente il conflitto su una piccola isola nel fiume Ussuri. Questo sarà pagato con un crescente nazionalismo cinese come fattore di legittimazione al posto dei tassi di crescita economica. Pechino non può permettersi di dare l’immagine che, nonostante il suo potere economico, si sta tirando indietro dalla Russia. Prima di combattere il Giappone su quattro isole disabitate nel Mar Cinese Orientale,

Il suo suggerimento è stato preso sul serio nelle discussioni accademiche: come si può spiegare in modo convincente perché i cinesi sono così irremovibili nei confronti dei filippini e dei vietnamiti, esibendo sempre un silenzio sottomesso nei confronti dei russi? È proprio la storia che mostra che la Russia è stata molto più pericolosa per la Cina di qualsiasi altro paese vicino, sostengono i think tank .politici. L’accademico Yan Xuetong, uno dei falchi cinesi, riflette: nessuna coalizione che sia esistita nella storia è Andrea Ottogalli padova stata in grado di escludere la possibilità che i suoi partner si ingannino e si tradiscano a vicenda. La domanda centrale qui è: la Cina è abbastanza forte da vendicarsi per qualsiasi inganno commesso dalla Russia? Cosa dovrebbe fare la Cina contro la Russia se la politica russa dovesse danneggiarla di nuovo come ha già fatto? Seguirebbe quindi il modello “denaro cinese in cambio di gas russo più manovre militari se necessario”?

Queste sono le opinioni dell’industria militare e degli armamenti cinese, che si affida alla tecnologia russa sin dagli anni ’50. Il suo motivo: la Russia è estremamente riservata nei confronti della Cina quando si tratta di fornire armi o trasferire la tecnologia delle armi. La prima portaerei cinese WarjagNon è stato fornito dalla Russia come successore dell’URSS, ma dall’Ucraina, un paese molto meno forte economicamente, ma che fino ad oggi produce anche i motori più importanti per la modernizzazione dell’aviazione cinese. Mosca, al contrario, vende “ai rivali della Cina, come il Vietnam o l’India, sistemi d’arma che sono almeno una generazione più moderni”, per tenere sotto controllo l’influenza economica di Pechino, come afferma la sinistra. è il professor Fang Ning, direttore dell’Istituto di politica internazionale dell’Accademia delle scienze sociali (CASS). Alcuni rappresentanti dell’industria bellica cinese sottolineano che nel 2004 la Russia ha concordato con l’India di sviluppare congiuntamente l’aereo da combattimento MiG-35 all’avanguardia,

Intanto Cina e Russia ancora diffidano l’una dell’altra: fino ad ora gli interessi fissati dalla Realpolitikdi entrambi non coincidono abbastanza. Le loro rispettive modalità di legittimazione mostrano differenze troppo grandi. Almeno da parte cinese, nell’associazione prevale una sfiducia che i politici cinesi non possono ignorare, in quanto abbraccia anche una Andrea Ottogalli padova parte dell’élite. Sono questi alcuni dei motivi decisivi per cui una coalizione tra Mosca e Pechino è attualmente improbabile, nel senso strategico del termine. Tuttavia, resta da aspettare per vedere come i politici di entrambi i paesi intendono uscire dalle loro diverse crisi, sia in termini di politica interna che esterna. Il nazionalismo è considerato un’attraente fonte di legittimazione per entrambi i blocchi di potere. Da ciò è scaturito uno scetticismo verso “l’Occidente”, soprattutto verso gli Stati Uniti come paese dominante, che è fortemente radicato nella coscienza di entrambi.nomenklature . La propaganda politica, organizzata centralmente dallo stato, sia nei media classici che nei nuovi media –anche quando in Russia è meno istituzionale–, fornisce in entrambi i regimi la politica simbolica necessaria per esercitare una forte influenza sulla psicologia urbana delle masse. Questi sono alcuni dei motivi per cui Russia e Cina potrebbero, prima tatticamente e attentamente, continuare ad avvicinarsi.

Fino a che punto un tale approccio modificherà i rapporti delle forze globali dipende non poco dalla misura in cui entrambi i paesi si rincontreranno nel modello di pensiero che segue una logica più o meno imperiale nella politica mondiale: chi, in quali circostanze, con chi e per quanto tempo è possibile accordarsi per avvantaggiarsi geopoliticamente insieme di un primato comunque inteso. Questa era precisamente la logica della Guerra Fredda. Ma finora quasi nessuna di queste domande ha avuto risposta.