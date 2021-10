aggredito-vittorio-brumotti,-ancora-violenza-per-l’inviato-di-striscia

Vittorio Brumotti e la sua troupe presi d’assalto a San Severo, nel Foggiano. Feriti anche alcuni agenti di polizia intervenuti sul posto

Ancora un’aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia. Questa volta la violenza ai suoi danni è avvenuta nel Foggiano, a San Severo. Come già altre volte è accaduto in passato, stava girando un servizio per documentare il traffico di droga nelle piazze di spaccio.

Nel quartiere San Bernardino nel pomeriggio di martedì 5 ottobre è stato accerchiato da circa dieci persone e colpito con calci e pugni insieme alla sua troupe. Sono subito state avvertite le forze dell’ordine e la polizia è intervenuta per allontanare e identificare i responsabili dei fatti. Brumotti e la troupe sono stati accompagnati in ospedale per delle ferite riportate. Hanno necessitato delle cure ospedaliere anche due agenti di polizia.

Aggredito Vittorio Brumotti, contestato a Foggia

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, Brumotti già in mattinata si era recato nelle palazzine ex Onpi a Foggia, scortato dalla polizia, e lì era stato contestato.

Brumotti ha commentato che la ferocia di queste persone non fermerà l’attività di documentare le situazioni di degrado. “Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla“. La polizia sta indagando per individuare i violenti e al momento una persona è stata fermata: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Francesco Miglio, sindaco di San Severo, ha mandato un messaggio all’inviato della trasmissione di Canale 5 dicendo che i sanseveresi sono accoglienti, “ospitali, amici di tutti”, invitando Brumotti a tornare in città.

