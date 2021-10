technogym-e-dior-insieme-per-un’edizione-limitata-di-prodotti-di-lusso-per-lo-sport

Technogym e Dior uniscono le forze per un nuovo prodotto sportivo all’insegna del lusso. Il risultato è un’edizione limitata di prodotti per il wellness in casa che comprende tapis roulant, panca multifunzione e wellness ball

La linea, prodotta in Italia al Technogym Village e frutto dell’incontro tra il centro ricerche e innovazione di Technogym e il team creativo della maison francese, riflette il comune impegno di diffondere nel mondo uno stile di vita in grado di combinare esercizio fisico e stile, per motivare le persone a vivere una vita più sana e più felice. “Due eccellenze si incontrano per dare vita a una serie limitata di prodotti innovativi Technogym interpretati con l’allure unica di Dior, con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni al wellness e offrire alle persone la possibilità di vivere un’esperienza irresistibile”, commenta Nerio Alessandri, fondatore di Technogym.

I prodotti Dior and Technogym in edizione limitata saranno disponibili da gennaio 2022 nelle boutique Dior di tutto il mondo e comprenderanno un tapis roulant compatto e silenzioso che si connette al tablet e offre un’ampia gamma di allenamenti on-demand per il running e il walking. Il funzionamento è semplice: basterà posizionare un tablet sulla console di Myrun e scegliere l’allenamento on-demand del tuo trainer preferito.

Technogym Bench comprende poi una serie di manubri, elastici e knuckles che ti permetteranno di eseguire oltre 200 esercizi grazie all’ampia libreria di allenamenti on-demand accessibili su Technogym app. Infine Technogym Ball, al tempo stesso una seduta e un wellness tool, che ti consente di svolgere un programma completo di esercizi per la flessibilità, la tonificazione e l’equilibrio.

Oggi oltre 50 milioni di persone si allenano con Technogym in 80mila centri wellness e 500mila abitazioni private nel mondo. L’azienda è stata fornitore ufficiale delle ultime 8 edizioni delle Olimpiadi ed è il brand riferimento per l’allenamento dei campioni di tutto il mondo.

L’articolo Technogym e Dior insieme per un’edizione limitata di prodotti di lusso per lo sport è tratto da Forbes Italia.