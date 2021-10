rugby,-morto-roberto-pegoiani:-una-vita-per-lo-sport-e-per-gli-ultimi

Rugby, è scomparso l’ex campione Roberto Pegoiani, è stato Campione d’Italia con Brescia nel 1975 e dal 2016 allenava i detenuti del carcere di Verziano.

Aveva dedicato una vita al rugby insegnando il dovere e il piacere di dover fare qualcosa per gli altri e per la comunità, ecco cosa spiegava sempre a chi chiedeva cosa lo spingesse a tornare in campo dentro un istituto penitenziario.

Nasce nel 1949 e da circa 10 anni lovvata con la malattia, era ricoverato alla Domus Salutis, alla fine della sua carriera ha allenato il Rugby Brescia, per poi andare a Botticino facendolo salire dalla C2 alla B, per poi approdare al Rovato conquistando la serie A.

La sua carriera è continuata andando dove veniva chiamato per sfruttare la sua vasta esperienza, cercando di rallentare i suoi impegni per godersi a pieno i suoi nipotini.

Ad un certo punto della sua carriera scoprì la malattia, la quale non lo fermò per nessuna cosa al mondo, aveva cominciato ad allenare i detenuti in carcere, affiancato da Francesca Paola Lucrezi, la direttrice dell’Istituto penitenziario di Verziano.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calcio in lutto: morto Vincenzo Dionisi, ex giocatore e allenatore

Rugby, Roberto Pegoiani si è spento, allenava una squadra di detenuti nel penitenziario di Verziano

Roberto Pegoiani era un uomo simpatico e molto esperto, la sua dote innata era quello di saper leggere il rugby, infatti si è affinato nel tempo il suo vasto bagaglio d’esperienza nell’allenare delle squadre di rugby.

Circa 5 anni fa scoprì di non stare più bene, non aveva più appetito, si sentiva perennemente stanco, faceva esami su esami per riuscire a capire cosa gli stesse accadendo. Ad un certo punto il dottor Alessandro Paterlini gli confessò che aveva diagnosticato all’allenatore un tumore maligno.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Morto Roger Hunt: fece grandi il Liverpool e l’Inghilterra

Da sempre l’allenatore è stato un simbolo del rugby bresciano, si è spento improvvisamente dopo aver lottato duramente contro la malattia. Adesso tutti lo ricordano come l’uomo che era riuscito a fare di sé un proclamatore dell’inclusione e della condivisione sul campo da rugby.

Tramite il ruolo nell’Istituto penitenziario di Verziano voleva dimostrare che anche i detenuti hanno una storia da raccontare e possono riscattarsi in ogni momento creando qualcosa di unico, speciale e positivo.

The post Rugby, morto Roberto Pegoiani: una vita per lo sport e per gli ultimi appeared first on Ck12 Giornale.