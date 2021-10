Dayane Mello: chi è Nego Do Borel, l’uomo accusato di averla molestata

Dayane Mello sarebbe stata molestata da Nego Do Borel nel corso di un reality in Brasile: scopriamo di più sul cantante

Dayane Mello dopo aver partecipato lo scorso anno al Grande Fratello Vip 5, ora è una concorrente de La Fazenda, reality brasiliano sul format conosciuto in Italia come La Fattoria. Nelle scorse settimane si è parlato di una presunta molestia che l’ex modella avrebbe subito dal cantante Nego Do Borel, squalificato dal programma.

Scopriamo di più sul personaggio sconosciuto ai più nel nostro paese fino all’episodio che l’ha visto protagonista a proprio discapito nella Fazenda. In realtà non ci sono molte informazioni sul suo conto. Il vero nome è Leno Maycon Viana Gomes, classe 1992. Fin da piccolissimo si è dedicato alla musica e pare addirittura che non abbia neanche completato gli stuti elementari per seguire la sua passione.

Dayane Mello, le accuse a Nego Do Borel

Os Cara do Momento, Diamante de Lama e Bonde dos Brabos sono certamente le canzoni più note nel suo paese, pubblicate negli album che ha realizzato con la Sony Music dopo il 2012, anno di lancio del primo singolo su YouTube che fu un banco di prova con tante visualizzazioni.

La squalifica è avvenuta da parte della produzione del programma, RecordTv, dopo le tante proteste social, molte partite dall’Italia dove il pubblico televisivo lo scorso anno ha imparato ad apprezzare Dayane.

Qualche settimana fa i concorrenti passarono una serata a bere e la Mello andò da sola nella Baia, una stalla con i materassi a terra. Su uno di questo stava riposando quando secondo le accuse il cantante arrivò, muovendo le mani sotto le coperte.

Rosalindà Cannavò, uno delle coinquiline con le quali lo scorso anno legò di più, con una storia su Instagram dove espresse solidarietà, diede grande risalto mediatico al fatto.

Anche Le Iene si stanno occupando del fatto con l’inviata Roberta Rei che è volata fino a San Paolo per cercare di parlare con lei e per sapere come sta, dopo aver provato a contattare inutilmente la produzione brasiliana.

