clemente-russo-entra-nella-squadra-de-le-iene:-ecco-il-suo-ruolo

Clemente Russo è pronto a debuttare a Le Iene con un ruolo per lui inedito: ecco cosa è chiamato a fare per la popolare trasmissione di approfondimento, intrattenimento e attualità targata Mediaset.

Nuova sfida per Clemente Russo, questa volta però lontano dal ring. Il noto pugile dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ha annunciato il ritiro dal mondo dell’agonismo ed è quindi pronto per lanciarsi verso altre avventure professionali inedite. La sua “nuova vita” inizierà davanti alle telecamere Mediaset.

Le Iene lo hanno infatti scelto per far parte della squadra di inviati della nuova edizione della trasmissione, al debutto martedì 5 ottobre come sempre in prima serata su Italia 1. Quest’anno in conduzione, al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, si alterneranno puntata dopo puntata dieci presenze femminili differenti. Clemente Russo dovrebbe occuparsi di truffe ai danni dei cittadini.

Clemente Russo nuovo inviato de Le Iene: le sue precedenti esperienze in tv

Il pugile campano, medaglia d’argento nei pesi massimi ai Giochi Olimpici di Pechino, non è nuovo alla televisione: numerose le sue apparizioni nel corso degli anni tra programmi e reality. Per esempio nel 2008 partecipò alle terza edizione de La Talpa classificandosi al secondo posto, mentre nel 2017 il suo matrimonio bis con Laura Maddaloni fu trasmesso in diretta tv dalle telecamere di Barbara D’Urso per Domenica Live.

Ma Clemente Russo è già apparso anche nella trasmissione de Le Iene: due anni fa è stato vittima di un terribile scherzo con la complicità della figlia, che aveva finto di essere divenuta una secchiona mandandolo su tutte le furie. E a proposito di scherzi, il famoso pugile è stato recentemente vittima anche di Scherzi a Parte, che ha organizzato un finto furto in casa, con tanto di finto sequestro della moglie.

