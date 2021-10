Bianca Atzei con un posto sui social annuncia ai fan che sta soffrendo e che sarà assente per un po’ ma non spiega il motivo

La cantante Bianca Atzei urla il suo dolore ma non specifica i motivi. Sui social fa però spaventare ai fan perché le parole sono forti. Spiega perché da giorni è assente e non posta nulla. Il periodo purtroppo non è dei migliori: “Sto attraversando giorni difficili e tristi. Non so se passerà mai questo dolore che sento dentro“.

Di cosa si tratta? Al momento non si sa nulla, c’è qualcosa che la turba profondamente ma non ha voluto dire cos’è. In molti non sanno cosa pensare ma un pensiero comune è che la causa del dolore sia di natura amorosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Simone Montedoro, la sua ex è un’attrice molto famosa

Da tempo la cantante è fidanzata con Stefano Corti, l’inviato de Le Iene, e non sono pochi i fan che hanno pensato che questa storia sia giunta al capolinea, causando un forte malessere nella cantante come avvenne già quando si lascò con Max Biaggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Facebook down: si può chiedere il risarcimento danni?

Bianca Atzei, fidanzata dell’inviato de Le Iene

Ma la pista della rottura amorosa pare non reggere. E se i fan sono felici per questa cosa allo stesso momento sono preoccupati perché significa che la natura della tristezza potrebbe essere qualcosa di più grave.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Facebook down: si può chiedere il risarcimento danni?

I più attenti hanno infatti spulciato il profilo e foto dei due insieme ci sono ancora e l’ultima risale a qualche giorno fa sul profilo di lui. Non resta quindi che attendere la verità che solo lei potrà fornire ma nel frattempo i fan restano in attesa.

The post Bianca Atzei torna single e spaventa i fan: “Un dolore misterioso” appeared first on Ck12 Giornale.