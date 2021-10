Angela Nasti e il fidanzato calciatore: ecco chi è Kevin Bonifazi

Angela Nasti, Kevin Bonifazi è il ragazzo di una delle due sorelle, le quali saranno intervistate nella puntata delle Iene in onda questa sera.

Angela è diventata famosa dopo aver partecipato al programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne, durante il suo percorso doveva scegliere tra due corteggiatori e la giovane optò per Alessio Campoli.

La storia d’amore durò qualche mese, infatti terminò subito dopo l’uscita dal programma, la giovane è riuscita a trovare la serenità dopo aver incontrato il calciatore di Serie A Kevin Bonifazi.

Lui è un calciatore di Serie A molto conosciuto proprio per essere il fidanzato della influencer, il 19 Maggio proprio per i suoi 25 anni ha pubblicato una carrellata di foto dove lo ritraevano in compagnia dell’influencer ringraziandola per tutto il suo amore.

Kevin si è fatto notare proprio per essere uno dei talenti in difesa della Serie A, nel corso della stagione ha convinto molte squadre, tra le quali ci sono anche big club italiani ed europei.

Di conseguenza potrebbe diventare uno degli uomini mercato durante la prossima estate, nasce a Rieti il 19 Maggio del 1996 ha fisico e tecnica discreti, ricopre il ruolo di centrale difensivo.

Angela Nasti, Kevin Bonifazi ha postato una carrellata di foto per celebrare il 25° compleanno

Kevin ha esordito con le giovanili del Siena, per poi giungere a Torino con la maglia granata, dopo il fallimento del club. Verrà prestato al Benevento, alla Casertana e alla SPAL, per poi tornare a Torino ed esordire nella gara del 31 Marzo 2018 vincendo contro il Cagliari 4-0.

Tornerà in prestito alla SPAL per poi giocare in prima squadra e tornare nuovamente a Torino, il suo spazio verrà occupato da altri, perciò nel 2020 terminerà la sua avventura a Torino per poi tornare a Ferrara con 12 milioni di euro, durante l’estate è approdato all’Udinese dove sta disputando un’ottima stagione in Serie A.

L’amore tra Kevin Bonifazi e l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il giro di tutti i notiziari al tempo, infatti la loro relazione cominciò nell’anno 2015 proprio dopo aver rotto con la bellissima Miss Italia 2015, Alice Sabatini.

