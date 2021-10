Principesse Selassié: chi è il fratello Christian Hailé Selassié

Le principesse Selassié si stanno facendo conoscere dal pubblico per la loro partecipazione al Grande Fratello. Non tutti sanno, però, che le tre sorelle hanno anche un fratello, Christian, che in passato si è trovato al centro dei gossip.

Le sorelle Selassié sono sempre più chiacchierate, mentre si trovano nella casa del Grande Fratello. Non tutti sanno che le tre principesse gieffine hanno anche un fratello: Christian Selassié.

Christian, a differenza delle sorelle, si tiene lontano dal mondo dello spettacolo ma, in passato, si è trovato al centro dei gossip per via di una sua relazione amorosa con un noto personaggio televisivo italiano.

Christian Selassié: chi è il fratello delle principesse del GF

Christian Hailé Selassié, nato nel 1989, è uno degli eredi al trono – il dodicesimo in linea di successione – del regno di Etiopia insieme alle sorelle, discendenti dell’imperatore Hailé Selassié.

Christian si tiene lontano dai riflettori, non gli piace mostrarsi in pubblico, ma nel 2018 è stato coinvolto nel mondo del gossip per la sua storia d’amore con Giovanni Ciacci, noto costumista della Rai ed esperto di immagine che partecipa anche come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso.

Ciacci, nel 2018, aveva parlato di Christian Selassié e aveva svelato di avere una relazione con lui, raccontando che il principe che gli aveva fatto la corte. All’epoca Giovanni Ciacci era stato tra i partecipanti di Ballando con le stelle, dove aveva gareggiato insieme a Raimondo Todaro. In base al racconto dello stylist, avrebbe incontrato casualmente Selassié ad una cena e da quel momento sarebbe scoppiata la passione tra i due.

“L’ho conosciuto e lo sposo a luglio” aveva raccontato durante un’intervista a La Zanzara. Ciacci aveva poi proseguito, spiegando che Selassié gli aveva chiesto subito di sposarlo, dopo averlo visto a Ballando con le stelle: “sei stato il primo uomo a ballare con un uomo” aveva detto il principe in base al racconto di Ciacci – “adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale”.

In seguito all’intervista, però, non c’è stato nessun matrimonio e dopo qualche mese dall’annuncio delle nozze Ciacci era stato paparazzato insieme a Damiano Allotta, ex fidanzato di Stefano Gabbana. Da allora non si è più sentito parlare del principe Selassié.

The post Principesse Selassié: chi è il fratello Christian Hailé Selassié appeared first on Ck12 Giornale.