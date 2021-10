gf-vip-6,-bortuzzo-vuole-lasciare?-la-clamorosa-indiscrezione

Gf Vip 6, voci su Manuel Bortuzzo che sarebbe intenzionato ad andare via se continuerà a stare male. Chi incontrerà stasera

Manuel Bortuzzo in questi giorni non è stato bene, questo è certo. Ha avuto la febbre alta, forse a causa di una cistite, e per tale motivo si è mantenuto più in disparte rispetto agli altri coinquilini, per non contagiarli. Pare anche che vorrebbe uscire dalla casa, ma su questo invece non c’è certezza.

Il giovane romano sembra abbia detto questa frase durante la febbre (che pare gli stia dando tregua) ma che la regia abbia censurato. Se ciò fosse vero, forse con l’intento di alleviare la lontananza, per fargli vedere un volto più noto questa sera potrebbe ricevere la visita dell’ex fidanzata, anche se probabilmente solo in video.

La sorpresa l’ha lanciata questa mattina Federica Panicucci in Mattino 5. “Questa è un’anticipazione che vi vogliamo dare, dandovi l’appuntamento a questa sera con Alfonso Signorini”, ha affermato.

Gf Vip 6, Bortuzzo amato dal pubblico e ben voluto in casa

Oltre a isolarsi dagli altri a causa della febbre, per precauzionarli entro quattro giorni potrebbe lasciare la casa se l’influenza non dovesse scendere. Resta però al momento un’indiscrezione. Manuel è uno dei concorrenti più amati dal pubblico di casa e apprezzato anche dai coinquilini, in particolare da Lucrezia Hailé Selassié, con la quale sta avendo un flirt.

Problemi con la regia

Nel frattempo questa mattina la regia del Grande Fratello è stata protagonista di una gaffe. Mentre alcuni erano fuori in giardino si è sentita una voce che parlava di “imbecilli celebrolesi”. Dialogava con un’altra persona, probabilmente una donna, e ha poi ripreso dicendo “c***i loro”.

Mentre Davide ha subito detto agli altri di far finta di nulla, Miriana Trevisan, dopo la seconda frase, ha urlato “Si sente tutto“. La cosa si è chiusa come aveva detto Davide, facendo finta che non fosse successo nulla.

