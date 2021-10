fondazione-mediolanum-onlus-certifica-il-bilancio-sociale-in-blockchain-con-notarify

Con la mission “Educare alla libertà affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani”, dal 2005 al 2020, la Fondazione Mediolanum Onlus ha sostenuto 685 progetti erogando 20,5 milioni di euro e aiutando a crescere oltre 118.000 bambini in condizioni di disagio in Italia e in 49 Paesi nel mondo, con l’obiettivo di arrivare ad aiutare 300.000 ragazzi entro il 2030.

Per illustrare il proprio percorso, annualmente la Onlus redige il Bilancio Sociale. Questo strumento di fondamentale importanza, non rappresenta solamente l’oc­casione di rendicontazione ai donatori e a tutti gli stakeholder del proprio operato. Bensì è uno strumento di riflessione in ottica delle scelte future dell’organizzazione. Si tratta di un momento cruciale per chi lo redige. Oltre ad adempiere a doveri legislativi, rappresenta una vera e propria opportunità di analisi e di valutazione. L’analisi e la redazione sono state cu­rate ponendo attenzione affinché quanto emerso risulti fedele ai buoni principi della neutrali­tà, della chiarezza espositiva, dell’attendibilità e della veridicità dei fatti e degli eventi descritti.

Tanta è la dedizione data al documento che quest’anno, per la prima volta, la Fondazione Mediolanum Onlus ha voluto “notarizzarlo” in blockchain utilizzando la piattaforma Notarifay.io: uno strumento estremamente moderno che permette di salvare in blockchain ogni tipo di documento dando a questo data e contenuto certi, immutabili e incontestabili. I documenti sono stati registrati da Notarify sulle tre blockchain più affidabili: Bitcoin, Ethereum ed EOS. Sono state scelte 3 blockchain pubbliche in quanto garanti di maggiore trasparenza e solidità, in piena coerenza con la mission della Fondazione.

Il documento è consultabile in lingua italiana, inglese e spagnola. A questo link si trova la versione in Italiano. Per gli esperti di scrittura in blockchain, questo è l’hash: e35a5ac770aa44beb193994901808e9b.

“L’intento di questa partnership con Banca Mediolanum è di mettere a disposizione i nostri strumenti per promuovere non solo un mondo più innovativo ed più sostenibile, ma anche legalmente solido e incontrovertibile” ha dichiarato il ceo di Notarify Federico Monti. Infatti la soluzione Notarify.io è altamente ecosostenibile e improntata verso l’azzeramento dell’utilizzo della carta, rimanendo al contempo di altissima solidità legale. Ciò rende ogni file e documento virtualmente incorruttibile, eterno e tracciabile, tanto da rendere super­flua una versione stampata.

