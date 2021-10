facebook,-instagram-e-whatsapp-down:-quando-il-ripristino

Facebook, Instagram e WhatsApp sono offline da oltre un’ora il down stavolta non riguarda aree circoscritte ma gran parte del mondo.

Le app Facebook, Instagram e WhatsApp sono offline da oltre un’ora il down stavolta non riguarda aree circoscritte ma gran parte del mondo. I siti Web e le app per tutti i servizi rispondevano con errori del server e soprattutto per quello che riguarda il servizio di messaggeria instantanea non è possibile inviare o ricevere messaggi da diverso tempo. I rapporti su DownDetector.com hanno mostrato che le interruzioni sembrano essere diffuse.

Ma non è chiaro se abbiano un impatto su tutti gli utenti o solo su alcune località: al momento, in ogni caso, sono decine di migliaia le segnalazioni. Su Twitter, che è ancora online, si è scatenato il web con centinaia di messaggi che sottolineano come non sia possibile un disservizio simile. Al momento non è noto cosa stia causando l’interruzione.

Cosa è accaduto a Facebook, Instagram e WhatsApp che sono down

Tutte e tre le piattaforme hanno smesso di funzionare poco prima delle sei del pomeriggio e ancora al momento non funzionano. “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti”, ha detto un portavoce di Facebook, proprietario di tutte e tre le piattaforme, in una dichiarazione via e-mail alla CNBC. “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”, si legge ancora.

Nel 2019, un’interruzione simile è durata circa un’ora. Facebook ha affermato che l’interruzione è stata causata da un problema tecnico. A volte i siti Web principali possono anche non funzionare se le reti di distribuzione dei contenuti, o CDN, vanno offline. Ciò è accaduto a giugno, quando uno di questi CDN, Fastly, era inattivo a causa di problemi tecnici. Ciò ha causato il crollo di importanti siti Web tra cui Amazon, Reddit e The New York Times. Al momento, non è chiaro quando Facebook, Instagram e WhatsApp verranno ripristinati.

