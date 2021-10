elezioni-torino,-damilano-contro-lo-russo:-exit-poll-e-risultati

Voto alle Comunali, Elezioni a Torino, Damilano contro Lo Russo con incognita 5 Stelle per il dopo Appendino: exit poll e risultati.

Urne chiuse alle 15 per le elezioni comunali che si sono tenute ieri e oggi a Torino: qui si decide chi sarà il primo cittadino che sostituirà Chiara Appendino, la sindaca del Movimento 5 Stelle, eletta cinque anni fa con una maggioranza importante e che non si è ricandidata. Al suo posto, il suo partito ha candidato un’altra donna, Valentina Sganga, che però alla vigilia del voto rappresenta un’incognita.

Ma c’è un’altra incognita che incombe in queste ore sul voto delle amministrative un po’ in tutta Italia ed è quella dell’affluenza: infatti, anche a Torino come nelle altre grandi città si teme che ci sia un calo degli elettori abbastanza netto. 5 anni fa, quando le elezioni si tennero in un solo giorno, votarono il 57,18 degli aventi diritto, mentre ieri alle 23 eravamo al 36,50%.

Comunali a Torino: Damilano contro Lo Russo con l’incognita Sganga

In sostanza, per ‘pareggiare’ il dato di 5 anni fa, il 21% degli aventi diritto del comune di Torino si sarebbero dovuti recare al voto nella sola giornata di oggi, una percentuale che è comunque importante. La sfida è a tre, con due candidati dati quasi per favoriti e appunto l’incognita del terzo incomodo. Paolo Damilano, candidato del centrodestra ufficiale, è appoggiato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista civica del sindaco, Si Tav, il Popolo della Famiglia e Progresso Torino.

Di contro, c’è il candidato del centrosinistra ufficiale, Stefano Lo Russo, con l’appoggio di Partito Democratico, Articolo Uno, Moderati, Sinistra Ecologista, Torino Domani e la lista civica del sindaco. La candidata del Movimento 5 Stelle, Valentina Sganga, è appoggiata anche da Europa Verde, mentre a sinistra è interessante il ‘derby’ tra il professor Angelo D’Orsi, storico alla guida di una mini coalizione “comunista”, e l’esponente per i beni comuni, il professor Ugo Mattei.

Exit poll e risultati in diretta delle Comunali a Torino

Alle 15.00, a urne chiuse, si delinea il quadro del primo turno con i primissimi exit-poll:

Paolo Damilano 38-42%

Stefano Lo Russo 43-47%

Valentina Sganga 6-10%

Instant poll Quorum/YouTrend

