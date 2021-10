anna-pettineli-massacra-rudy-zerbi:-“ma-tu-che-ne-sai?”.-sospetto-malizioso

Ad Amici non mancano le solite scaramucce tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Dopo l’esibizione di Alex, Rudy Zerbi ha punto Anna Pettinelli dicendo che il singolo del cantante, che non le piaceva ma che invece aveva cambiato idea. Anna Pettinelli, che non aveva ancora preso la parola, ha sbottato contro Zerbi senza mezzi termini: “Ma sono sempre nei tuoi pensieri? Ma che ne sai tu?”. Rudy Zerbi ed Anna, poi, hanno continuato a discutere anche dopo l’esibizione di Luigi.

Dopo Alex, ad Amici è stato il turno di Luigi, che ha portato una sua personalissima versione di ‘Purple Rain’. L’esibizione di Luigi è stata molto apprezzata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ma non ha convinto Anna Pettinelli che ha affermato che alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica sono intoccabili. “Attenzione è arrivato il vate della musica” ha commentato Zerbi prendendo in giro la Pettinelli, e spiegando, insieme alla Cuccarini, che nessun pezzo ed intoccabile e tutti possono cimentarsi a studiarle e ad interpretarle.

La terza puntatsi è aperta, tra l’altro, con la sfida tra Carola e Dario, il ballerino proposto da Veronica Peparini. Carola, che in settimana ha avuto una crisi, alla fine ha deciso di cimentarsi nella sfida, giudicata da un giudice esterno, e alla fine è riuscita a vincerla. Carola, inoltre, come ribadito anche Maria De Filippi, vincendo la sfida ha avuto modo di prendere consapevolezza delle sue grandi capacità, spesso non chiare a sè stessa. Veronica Peparini, come da anticipazioni, proporrà nuovamente la sfida in questo caso contro Mirko, che ha riottenuto la maglia da Alessandria Celentano.