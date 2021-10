Walter Nudo fidanzato: la verità su Roberta Nigro, chi è lei

Dopo 3 anni torna sul piccolo schermo Walter Nudo, ha cambiato vita a partire dalla fidanzata Roberta Nigro. Scopriamo qualcosa in più

A tre anni esatti dall’ultima apparizione in televisione, quella del 10 dicembre 2018 quando trionfò nella terza edizione del Grande Fratello Vip, torna sul piccolo schermo Walter Nudo.

L’attore, ex pugile ed ex karateka, 51 anni lo scorso 2 giugno, in questo periodo di assenza ha cambiato molte cose della propria vita a partire della nuova fidanzata, Roberta Nigro. Scopriamo qualcosa in più sulla coppia e su quello che è successo.

Partiamo dal momento più delicato e complicato quello dell’aprile 2019 quando ha subìto un delicatissimo intervento al cuore che gli ha salvato la Vita. Il passo successo, avvenuto il 23 giugno dello stesso anno, è stato quello di abbandonare in via definitiva la televisione.

Da li è inizia un forte percorso di introspezione che lo ha portato a pubblicare un libro, “La vita accade per te: un viaggio alla scoperta della felicità”.

Chi è Roberta Nigro la fidanzata di Walter Nudo

Sempre nell’estate del 2019 Walter Nudo esce allo scoperto a livello sentimentale e con un post comparso sul suo seguitissimo account Instagram, 250.000 followers, annuncia di essersi fidanzato con Roberta Nigro.

Ma chi è Roberta Nigro? Come si legge dal suo profilo nel popolare social network: “Lo scopo della mia vita è essere una donna solare”, in perfetta sintonia con il suo compagno che pratica con fervore la meditazione trascendentale. E ancora: “Apprezzare quello che ho e che verrà, fare azioni amorevoli per me e per gli altri”.

Della Nigro sappiamo che ha 44 anni, che è milanese purosangue, che ha l’hobby, come si evince dal suo account, del jogging e soprattutto che è una dipendente Mediaset, lato amministrativo.

E che proprio un incontro negli studi della popolare media company è stato galeotto. Walter Nudo veniva dalla separazione dalla stilista francese Céline Mambour e dalla complicate storie con l’attrice Samuela Sardo e da quella con la ballerina Tatiana Tassara, dalla quale sono nati nel 1996 Elvis e nel 1999 Martin Carlos.

