Lucia Goracci, inviata di guerra: il compagno Miki Stojicic, ecco chi è

Chi è Miki Stojicic, il compagno della giornalista italiana Lucia Goracci, e com’è nato il loro amore in guerra.

Lucia Goracci è una giornalista e inviata di guerra per varie testate Rai e RaiNews. Della sua vita privata Goracci non hai mai rivelato molto, ma sappiamo che è in una relazione stabile con Miki Stojicic. L’uomo è un cameraman serbo e in un’intervista la donna racconta che è più grande di lei, e da lui ha imparato molto. “Mi accompagna sempre anche quando non c’è, riempiendomi di consigli e non chiedendomi in continuazione: ‘Quando torni?”, racconta Goracci.

I due si sono conosciuti sul lavoro, proprio in territorio di guerra, dunque sono entrambi accomunati dalla stessa voglia di raccontare ciò che accade nel mondo. Non è facile per una coppia vivere spesso molto lontani, ma nonostante questo la giornalista racconta che lui prova per lei un “un sentimento reale, sincero e non soffocante”. Il compagno di Lucia Goracci, Miki Stojicic, racconta dunque gli accadimenti attraverso la sua telecamera, regala le immagini, spesso di terrore e di dolore, che l’Italia e anche altri Paesi vedono poi nel corso delle edizioni dei telegiornali nazionali.

Con il loro lavoro donano al loro pubblico testimonianze preziose e indispensabili, che contribuiscono ad acuire la nostra consapevolezza su cosa succede nel resto del mondo. Lucia Goracci con Stojicic fa ormai coppia fissa non soltanto nella vita, ma anche sul lavoro, tanto che i due sono molto seguiti e apprezzati su Twitter (@LuciaGoracci).

