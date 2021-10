“colpa-del-traditore-fini”.-berlusconi,-clamorosa-bomba-politica-dal-seggio:-il-suo-sogno-(con-giorgia-meloni)

Sempre lui. Sempre Silvio Berlusconi, che non perde lo storico “vizio” di concedersi una battuta al seggio elettorale, un suo marchio di fabbrica. E oggi, in occasione del voto per le comunali a Milano, prima uscita pubblica per il leader di Forza Italia dopo otto mesi, non ha fatto eccezione.

Il Cav ha votato al seggio elettorale 342 allestito nella scuola elementare di via Fratelli Ruffini, nel centro di Milano. E intercettato dai cronisti ha affermato: “Sto bene, assolutamente sì. Sto aspettando i risultati degli ultimi esami, che penso siano tutti buoni, per riprendere la normale attività. È possibile che dalla prossima settimana possa tornare a Roma, finalmente dopo tanto tempo”, ha rimarcato.

Dunque, ha spiegato di aspettarsi “un buon risultato per quel che riguarda i voti alle liste dei partiti. Per quanto riguarda i candidati sindaci vedremo, saranno i milanesi a decidere“. Ma la bomba politica arriva quando gli chiedono se farebbe un nuovo Pdl: “Si, perché no? Voi sapete che il Pdl non è finito per ragioni obiettive, ma è finito per il tradimento di uno dei componenti (Gianfranco Fini, ndr)”.

E ancora, ha aggiunto: “La federazione con Matteo Salvini non l’abbiamo messa da parte. Abbiamo soltanto precisato con la Lega che occorrerebbe fare un accordo che comprendesse anche Fratelli d’Italia. Quindi dobbiamo superare questa federazione per farne una più grande”. Insomma, direttamente dal seggio un chiaro appello a Giorgia Meloni sulla federazione del centrodestra. La consueta zampata di Berlusconi.