Aereo caduto alle porte di Milano: ci sono molte vittime – VIDEO

Dramma in città, aereo caduto alle porte di Milano: ci sono molte vittime, il video con le prime immagini dei soccorsi.

Sono tremende le immagini che in questi minuti arrivano dall’hinterland milanese, dove un aereo da turismo è precipitato e tutti gli occupanti del mezzo sarebbero morti. Il dramma che ha sconvolto la Lombardia si è verificato questa mattina a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana. Il mezzo aereo, un PC-12, quindi un aereo di piccola taglia, ha colpito fortunatamente una palazzina vuota in ristrutturazione.

La palazzina è adibita a uffici e parcheggio per autobus: sia il giorno che soprattutto il fatto che l’edificio fosse vuoto ha evitato un dramma di dimensioni ancora maggiori. Si è comunque sviluppato un vasto incendio e questo ha coinvolto la struttura e le auto sottostanti. A bordo del mezzo che si è schiantato c’erano sei persone, che appunto sono tutte morte, mentre non sarebbero rimaste coinvolte altre persone.

Chi sono le vittime dell’incidente che ha coinvolto un aereo caduto vicino Milano

Dalle prime informazioni, sembra che il velivolo fosse un volo privato partito da Linate con destinazione Olbia, in Sardegna. Le vittime sono il pilota e cinque passeggeri, anche se ancora non sono note le generalità. Grande la paura tra i residenti della zona, che si trova a pochi passi dalla sede dell’Eni. Infatti, molti testimoni hanno raccontato di aver in un primo momento sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione. Sul posto sono giunti i soccorsi, con Vigili del Fuoco e mezzi e uomini del Suem 118 che si sono dovuti dare un gran da fare, soprattutto per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Distrutti l’edificio e alcune auto.

Va chiarita la dinamica dell’evento, mentre sui social network sono tante le testimonianze dirette dell’accaduto. Su Twitter, i Vigili del fuoco hanno fatto sapere: “Piccolo aereo precipitato su un edificio con uffici vicino alla metro S. Donato Milanese. Alcune auto parcheggiate coinvolte dal successivo incendio. Non risultano al momento persone coinvolte oltre a quelle sul velivolo”. La situazione è comunque in evoluzione e sul posto i soccorritori stanno mettendo in sicurezza l’area. Di seguito, le prime immagini dell’incidente aereo diffuse da Local Team. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza.

