samuele-e-bianca:-i-figli-del-cantante-raf-e-gabriella-labate

Chi sono Samuele e Bianca: ecco i figli del cantante Raf e Gabriella Labate, la coppia sposata da 25 anni.

“Un incontro vero, fatto di sguardi”, così la ballerina e attrice Gabriella Labate ha definito in un’intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair il primo incontro con il cantante Raffaele Riefoli, per tutti semplicemente Raf, una delle voci italiane più amate, in attività da oltre 40 anni e lanciato sul mercato discografico da un disco totalmente in inglese e dal singolo che tutti conosciamo e balliamo: “Self Control”.

La coppia è ormai una delle più longeve dello spettacolo italiano: stanno insieme dal 1996 e quindi quest’anno festeggiano 25 anni di matrimonio. Un traguardo incredibile e un amore suggellato anche dalla nascita dei due figli della coppia, che si chiamano Samuele e Bianca. Davvero un amore incredibile, dunque, e ancora vivo: nelle scorse ore, il cantante ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram e subito è arrivato il commento di lei con un cuore.

Raf e Gabriella Labate: chi sono i due figli della coppia

Peraltro, proprio Raf ha pubblicato qualche tempo fa su Instagram una foto del suo matrimonio con l’attrice. Una dedica meravigliosa la sua: “25 anni fa in un piccolo villaggio vicino l’Havana ho sposato una tipa prodigiosa che malgrado i momenti non sempre facili ha trasformato la mia vita in una meraviglia”. I loro figli stanno seguendo le orme del padre e della madre e infatti sono entrambi nel mondo dello spettacolo. Per Samuele, l’esordio con il nome d’arte di D’ART è arrivato un paio di anni fa proprio al fianco di Raf.

Da qualche giorno è nelle radio con un brano che si chiama Stupenda, mentre anche sua sorella pensa che la musica sia un affare di famiglia, sebbene abbia scelto una strada diversa. Infatti, è una regista ma si interessa anche di fotografia e pittura. Qualche anno fa, ha esordito come regista di videoclip proprio con suo padre: è lei infatti dietro la macchina da presa di “Arcobaleni” e attualmente ha avviato una collaborazione col fratello minore Samuele. Il video di “Stupenda”, infatti, è stato girato da entrambi i fratelli.

