“qualcosa-di-molto-importante”,-indiscrezioni-sul-generale-figliuolo:-tra-poche-ore,-da-fabio-fazio…

Domani, domenica 3 ottobre, torna in onda su Rai 3 Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio. Una prima puntata scoppiettante, in primis per il fatto che tra gli ospiti ci sia Fedez, il rapper che fece una violenta polemica e accuse contro la Rai in occasione del “concertone” del primo maggio. Ma, notizia di poche ore fa, la Rai ha deciso di non fare causa al rapper perché non ci sarebbero i presupposti. Misterioso…

Ma non solo Fedez. Da Fazio, infatti, ci sarà anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, per una “importante intervista”, così come riporta il profilo social della trasmissione. Ovviamente, il coordinatore all’emergenza coronavirus farà il punto sulla pandemia, sotto ogni suo aspetto, in un momento in cui l’Italia sembra davvero vedere la luce in fondo al tunnel.

Dunque, sempre in ambito-Covid, confermatissimo Roberto Burioni, il virologo che sta lontano dalla tv, eccezion fatta per il programma di Fabio Fazio, appunto. E ancora, a chiudere una puntata di assoluto interesse, ecco quello che è probabilmente l’ospite di punta della prima stagionale di Che tempo che fa: si tratta di Brian May, il leggendario chitarrista nonché fondatore dei Queen, una delle persone più vicine a Freddy Mercury finché resto in vita. Insomma, da Fabio Fazio uno che ha letteralmente fatto la storia del rock. Da non perdere.