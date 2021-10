Paolo Massa torna Campione a L’Eredità, ma perde la “speranza”

Il trentino Paolo Massa – già in gara prima della pausa estiva – torna Campione a L’Eredità, ma perde la “speranza”: cosa è successo.

Ha conquistato il pubblico con la sua bravura già prima della pausa estiva: lui è Paolo Massa, che ieri sera è tornato a laurearsi campione senza portafoglio del quiz show L’Eredità, il più longevo e più seguito della televisione italiana. Lo share della trasmissione che va in onda ogni sera su Raiuno è davvero incredibile e il rendimento non sembra per nulla scalfito né dalla concorrenza, né dall’addio della professoressa Sara Arfaoui.

Al posto della giovane showgirl, c’è una new entry che ha già scaldato il cuore di tutto, facendosi notare. Si tratta di Samira Lui, la quale qualche anno fa fece parlare di sé durante la sua partecipazione a Miss Italia. Si scatenò una polemica rispetto alla quale lei stessa ha poi preso le distanze. Seguita sul suo profilo Instagram da oltre 50mila follower, ha già conquistato tutti.

La vittoria di Paolo Massa: chi è il Campione del quiz show L’Eredità

Sicuramente questa prima settimana ha fatto rimpiangere altri protagonisti di altre edizioni del quiz show più longevo della televisione italiana. Due nomi su tutti, sicuramente abbastanza recenti e che sicuramente hanno avuto poi un certo appeal tra gli spettatori, sono quelli di Massimo Cannoletta e di Martina Crocchia. Ieri sera, invece, si è nuovamente laureato campione Paolo Massa, un uomo di Pergine Valsugana, in provincia di Trento.

Sposato con Michela, l’uomo ha due figli. Era già stato campione alla fine della scorsa stagione e ieri non è riuscito a indovinare la parola Speranza, dati gli indizi Guerra, Coltivare, Motivo, Viaggio e Lasciate. Quindi, nonostante si sia laureato campione in 2 edizioni differenti del programma, non ha ancora vinto nulla. E sui social qualcuno sottolinea: “Con la speranza che domani ce lo togliamo dalle scatole”. Un commento duro e non particolarmente gradito. Intanto il programma vola: nella seconda parte ieri, ha sfiorato il 25% di share.

