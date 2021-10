Chi è Barbara Palombelli, quanto guadagna la conduttrice di Forum

Quanto guadagna Barbara Palombelli? Conosciamo meglio la carriera e la vita privata della famosa giornalista e conduttrice.

Barbara Palombelli è una delle più note giornaliste italiane. Classe 1953, è nata a Roma, dove è cresciuta e si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale. Da ormai svariati anni è il volto di Forum, il popolare programma televisivo di tipo giuridico non istituzionale in onda su Canale 5 e Rete 4. Dal 1982 è sposata con l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, con cui ha quattro figli: Giorgio, nato dalla loro unione, e Serena, Francisco e Monica, tutti e tre adottati.

Barbara Palombelli ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo fin dalla giovane età, arrivando a collaborare prima con la radio, poi con la carta stampata e infine con la televisione. Nei primi anni ha lavorato nella redazione di Rai Radio 2, per la rubrica “Sala F.”, in seguito ha iniziato a scrivere per il settimanale L’europeo, per cui ha ricoperto nel 1980 il ruolo di giornalista parlamentare.

Da lì in poi ha continuato a scrivere per altre testate di caratura nazionale. Ha collaborato con Il Giornale, con Panorama, per cui è stata anche vicecaporedattore, con il Corriere della Sera e anche per La Repubblica. L’esordio in televisione è arrivato in seguito alla partecipazione con i programmi Domenica In, Samarcanda e Se telefonando. Successivamente la giornalista ha iniziato a condurre insieme a Giuliano Ferrara Otto e mezzo su La7, per poi passare a Mediaset. Lì ha lavorato per Matrix, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Dal 2013 ha iniziato a condurre Forum.

Ti potrebbe interessare anche -> Palombelli e l’indignazione scatenata dal suo discorso sul femminicidio

Quanto guadagna Barbara Palombelli?

Secondo quanto reso noto da Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara Palombelli è stata la conduttrice televisiva più seguita del 2020. In tanti si chiedono a quanto possa ammontare il suo patrimonio in seguito alla prestigiosa carriera. La giornalista sulla questione ha sempre preferito mantenere uno stretto riserbo e non è noto nemmeno quale sia il suo stipendio da quando conduce Forum.

Ti potrebbe interessare anche -> Barbara Palombelli a Quarto Grado: polemica per la sua presenza

L’unica indiscrezione sui suoi guadagni riguarda il Festival di Sanremo 2021: Amadeus l’aveva scelta come co-conduttrice per la quarta serata della kermesse. Secondo i rumors Barbara Palombelli avrebbe ricevuto un compenso pari a 25mila euro. La voce tuttavia non è mai stata confermata.

The post Chi è Barbara Palombelli, quanto guadagna la conduttrice di Forum appeared first on Ck12 Giornale.