Alessandro D’Amico, chi è il corteggiatore: la sua storia tra le più brevi di sempre

Alessandro D’Amico quando ha partecipato a Uomini e donne è stato scelto da Alex Migliorini ma la relazione d’amore è durato poco

Alessandro D’Amico quando nel 2017 ha partecipato a Uomini e donne riuscì a rubare il cuore del tronista, Alex Migliorini. La loro storia però è certamente tra le più brevi del programma perché terminò dopo soli tre mesi.

Classe 1989, D’Amico è napoletano dell’isola di Ischia che ha però lasciato dopo la morte della mamma. Disse che il luogo dov’è nato gli rievocava troppi ricordi e così si traferì in Spagna dove vive tra Ibiza e Barcellona.

Accanto al lavoro di modello porta avanti quello di ristoratore con le attività che hai sull’isola iberica e in Catalogna. Dopo il programma era stato per un po’ lontano dai riflettori, il tempo di riorganizzare la propria vita dopo la fine della storia con Migliorini e diventare un punto di riferimento sui social con oltre 113mila follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandro D’Amico, il gesto d’amore dell’ex corteggiatore per la sorella

H2

Fu l’ex tronista a svelare la fine della loro relazione con una storia su Instagram. Poco prima sul magazine Uomini e donne era stata pubblicata una sua intervista dove si diceva che le cose tra i due non andavano bene.

Ma quando effettivamente fu pubblicata la crisi era rientrata per poi ritornare in maniera definitiva. Su Instagram specificò che il motivo fu semplicemente che il sentimento che il modello ischitano provava nei suoi confronti non c’era più. “Ancora oggi riesce a vedermi solo come un amico“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandro Siani sposato: un mistero sulla moglie dell’attore

D’Amico è stato comunque importante per l’ex fidanzato. Dal posto accorato che gli dedicò emerse tutta la stima e l’affetto per lui anche se la storia, breve ma intensa, non ha avuto un lieto fine. Il modello ha fatto parlare di sé per un gesto bellissimo che ha compiuto a favore di Federica, la sorella malata: per lei si è sottoposto a un intervento per donarle un rene.

The post Alessandro D’Amico, chi è il corteggiatore: la sua storia tra le più brevi di sempre appeared first on Ck12 Giornale.