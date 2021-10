Milano: Sala, ‘voto su futuro città e per usare al meglio fondi Pnrr’

Milano, 1 ott. (Adnkronos) – “Da questo voto dipende molto del futuro della città: in ballo c’è la capacità di utilizzare al meglio i fondi Pnrr. Occorrono incorruttibilità, competenza e indipendenza di giudizio. Io ci sono”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, candidato alle elezioni amministrative di domenica e lunedì, in un’intervista al Corriere della Sera. Un eventuale ballottaggio, continua, “non può tramutarsi in nessun modo in un atto di accusa. Altro è perdere, cosa della quale mi assumerei pienamente la responsabilità, come sempre”. Per Sala “il nostro schieramento è in grado di vincere anche da solo”. Ma, nel caso di ballottaggio, “mai dire mai” a un apparentamento con il M5S.

Sulla futura giunta “ho detto a tutti i miei (assessori e non) che il nostro dovere è portare a casa più voti e più preferenze possibili. Questo creerà una prima selezione sulla quale opererò le mie scelte che andranno anche arricchite da valutazioni di competenze specifiche”. In ogni caso “la politica deve riprendere il suo ruolo e la sua dignità nel governo della città”.

Sulla possibilità di concedere un posto in giunta a uno dei ragazzi del movimento ambientalista Fridays for Future Sala spiega che “non si tratta di concedere spazi ai giovani. Dobbiamo prendere atto che i giovani, in Italia e in tutto il mondo, si sono presi uno spazio enorme per pretendere che il mondo cambi rotta soprattutto rispetto alla questione ambientale. Sono il primo a riconoscere che anche per rispondere a queste istanze è necessario un sostanziale ringiovanimento della giunta”. E in caso di vittoria Sala inviterà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, “a venire a Milano, per fargli vedere lo stato dell’arte anche nella nostra proposta relativa al Pnrr”.