Green Pass sempre a portata di mano: ecco la card adesiva che velocizza i controlli

In questi mesi di pandemia lo abbiamo imparato bene: il Green Pass è praticamente l’unica chiave che abbiamo per muoverci liberamente. Ormai in tutti i luoghi pubblici e anche in quelli lavorativi è indispensabile averlo sempre con sé e mostrarlo a chi lo richiede attraverso app sul cellulare o stampando una copia cartacea. Ora però è stata sviluppata un’alternativa molto pratica che mira a velocizzare anche il controllo. Si chiama Immune-ID, ed è una nuova soluzione ideata e realizzata dalla software house di Bressanone Vertical-Life. Si tratta di una scheda – molto simile ad una carta di credito – idrorepellente e resistente ai graffi che può essere facilmente tenuta nel portafoglio. Assieme alla scheda vengono forniti quattro adesivi più piccoli raffiguranti il QR-Code che possono essere attaccati in posti strategici. Un modo per rendere immediate le operazioni di controllo, evitando di dover ogni volta tirar fuori il telefono o il foglio stampato. Ad esempio, sarà possibile attaccare l’adesivo con il codice QR sul proprio zaino quando si va a fare attività fisica al chiuso o dietro al proprio documento di riconoscimento prima di imbarcarsi per un viaggio in aeroporto, o ancora sul portafoglio o sulla borsa per le signore.

La soluzione sta riscuotendo molto successo in Germania dove Vertical-Life è riuscita a chiudere delle importanti convenzioni con diverse farmacie tedesche che hanno deciso di promuovere e vendere questo prodotto. Una soluzione che segue la scia delle tecnologie di successo che l’azienda ha lanciato nei mesi scorsi come il software NO-Q, utilizzato anche nel novembre 2020 in Alto Adige per le prenotazioni dello screening di massa provinciale, e la piattaforma Testbuchen.de, che permette di prenotare in maniera comoda e veloce il proprio tampone anche nei luoghi di vacanza.

«Immune-ID è una soluzione innovativa e allo stesso tempo estremamente semplice nel suo concetto – spiega Matthias Polig, CEO di Vertical-Life -. Da quando è stato introdotto il Green Pass, crediamo si perda troppo tempo in coda o semplicemente per tirar fuori il telefono e trovare il documento da dover mostrare. Noi abbiamo cercato un modo per velocizzare queste operazioni. Inoltre, questa idea permette di evitare lo spreco di carta per tutte quelle persone che decidono di stampare il certificato verde».

Immune-ID è prenotabile online

Ci sono due strade percorribili per ottenere la propria scheda Immune-ID. La più comoda è ordinarlo attraverso il sito https://immune-id.eu. Una volta inseriti i propri dati e scansionato il QR-Code del proprio Green Pass, questi verranno inviati direttamente a Vertical-Life che si attiverà per la produzione di una scheda e di quattro mini-sticker che arriveranno comodamente a casa in circa una settimana.

In alternativa è possibile rivolgersi alle farmacie convenzionate. Immune-ID richiede solamente i dati personali presenti sul certificato EU Covid e questi sono al sicuro in quanto per la loro trasmissione viene utilizzato un protocollo server SSL, preservando così la privacy di qualsiasi cliente.

Le altre soluzioni di Vertical-Life

L’azienda di Bressanone Vertical-Life ha raccolto successo nei mesi scorsi in Italia e in Germania grazie ad altri due prodotti sviluppati: il software NO-Q e la piattaforma testbuchen.de. Il primo è un sistema innovativo ideato nel maggio 2020 in vista delle riaperture delle attività post lockdown. Dopo settimane di chiusure forzate, molte aziende si sono trovate di fronte a sfide finora sconosciute. L’innovativo sistema di check-in NO-Q ha aiutato a soddisfare questi requisiti in modo molto semplice, sia per l’azienda che per gli ospiti. Il sistema è stato utilizzato con successo in Provincia di Bolzano ed in Austria per le prenotazioni agli screening di massa nel novembre 2020.

Con testbuchen invece si può prenotare in maniera veloce un test rapido anti covid comodamente dai luoghi di vacanza. Accedendo alla mappa digitale, si potranno visualizzare in tempo reale oltre 1.800 punti test in Europa, tra Italia, Germania, Austria, Maiorca, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, e, tramite una serie di voci che riportano le farmacie convenzionate al sistema, prenotare ora e data dell’appuntamento