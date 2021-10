Caos al Gf Vip dove tra presunte offese razziste, crisi di pianti e fraintendimenti si minaccia di andare via

Negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip non si respira un’aria distesa. C’è tensione e qualcuno si è arrabbiato molto perché offeso mentre c’è anche chi ha avuto un crollo e sta pensando di abbandonare la casa di Cinecittà.

Tra le protagoniste di questa vicenda c’è Soleil Sorge, uno dei Vip più in vista in questa nuova edizione. Il tutto è cominciato da una lite avvenuta mercoledì scorso tra Alex Belli e Samy con i toni che si sono alzati un bel po’ e ha poi coinvolto altri concorrenti.

Soleil è intervenuta dicendo ad Ainett Stephens, a Lulù e ad altri di non “urlare come delle scimmie“: verso l’italo-americana sono subito piovute accuse di razzismo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Andrea Zelletta vuota il sacco: “Ecco perché uscii dalla casa del Gf Vip”

Gf Vip, Nazzaro e Jo Squillo parlano con Soleil

Ainett Stephens parlando con Belli ha detto chiaramente “questa non gliela faccio passare“. Lei è la più agguerrita e a differenza di altre coinquiline non sembra avere proprio intensione di perdonare: “L’hanno sentita tutti”, ha continuato. Il giorno solo Soleil ha avuto un crollo emotivo.

Manila Nazzaro e Jo Squillo hanno provato a calmarla, hanno spiegato che le parole che ha usato possono ferire e in passato sono stati utilizzate per offende e fare discriminazione razziale, anche se in questo caso non c’erano intenzioni razziste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi torna dall’ex? Chi è l’imprenditore Alessandro Di Paolo

L’italo-americana, tra le lacrime, non è d’accordo. È cresciuta a Los Angeles, dice, il razzismo non le appartiene, e se avesse voluto offendere non avrebbe usato quelle parole. Tiene a precisare che non vuole essere indicata come razzista perché non lo è e se ciò dovesse avvenire, sarebbe pronta a lasciare la casa del Gf Vip.

The post Caos al Gf Vip: accuse di razzismo e minacce di lasciare la casa appeared first on Ck12 Giornale.