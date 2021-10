La battuta sul profilo social di Alex Britti, “L’hai fatto fuori?” e il cantante replica così al commento della fan.

Tempo di “7000 caffè” per il bluesman romano, Alex Britti, classe 1968 ed ex compagno di una nota donna di spettacolo come Luisa Corna. In questi giorni, il cantante ha dato alle stampe la sua autobiografia, Strade, il cui sottotitolo è Una vita con la chitarra in spalla. Il libro è stato scritto durante la pandemia, proprio per il blocco dei live legato alle restrizioni per fermare il Coronavirus.

Ma non solo: proprio oggi si festeggia infatti la Giornata mondiale del caffè e lui che al caffè, anzi a settemila caffè, ha dedicato uno dei suoi brani più famosi non poteva esimersi dal festeggiarla. Lo ha fatto pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto sui social non è passato inosservato e anzi sono stati tanti i commenti sul profilo del cantante, da qualche anno compagno di Nicole e papà di un bambino.

Cosa ha risposto Alex Britti alla sua fan su Instagram

Il cantante – che peraltro oggi è stato ospite a Oggi è un altro giorno – ha spiegato appunto che oggi si festeggia in tutto il mondo il caffè e ha commentato: “Io come sapete porto rispetto”. Poi ha aggiunto: “Quando sono a casa mi piace scegliere forma, colore e profumo”. Ha quindi pubblicato una foto con una serie di caffettiere del tipo moka, messe una affianco all’altra. La foto è stata commentata da decine e decine di follower del cantante.

Ma un commento in particolare ha notato qualcosa di strano. O meglio che una delle moke ha i colori giallorossi. Risaputamente Alex Britti è tifoso della Roma e per questo una sua fan non ha potuto fare a meno di commentare: “Hai fatto fuori il manico anche a quella della Roma?”. Il commento non è passato inosservato e anche lo stesso cantante si è accorto e ha reagito con un like alle parole della sua fan.

