Vasco Rossi vs Red Ronnie: il cantante rispetta la tradizione – VIDEO

Vasco Rossi e Red Ronnie insieme come è già successo altre volte. Attesa non solo per il nuovo album in uscita il 12 novembre

Il Blasco che spiega il suo nuovo disco a Red Ronnie e sottolinea che “di quello che lui capisce”. Il giornalista e critico musicale scoppia in una grande risata mentre in mano ha lo smartphone per riprendere tutta la scena.

Stiamo qui si intitola il nuovo album disponibile dal prossimo 12 novembre e questa è la scena che si presenta per chiacchierata con Gabriele Ansaloni (vero nome di Red), uno dei più grandi e competenti giornalisti musicali italiani, in vista dell’uscita del nuovo album di Vasco Rossi.

Vasco spiega l’album a Red: quando sarà pubblicato l’incontro

Dopo l’uscita dell’album ci sarà anche la registrazione integrale del loro incontro che dura oltre due ore. Una tradizione quindi rispettata con il rocker di Zocca che ha raccontato tutto il suo album al critico come ormai avviene da anni.

Red Ronnie ha fatto l’annuncio sulla propria pagina Facebook: insieme hanno ascoltato tutto l’album, l’artista ha fatto da trailer e l’ha poi raccontato. Vasco sul proprio canale Instagram ha invece specificato ironicamente di dissociarsi da tutte le cose che il critico dice.

Dove si potrà vedere questa speciale e certamente simpatica registrazione, però, non si sa ancora. Red Ronnie non spiega se sarà postata sui propri canali web o anche altrove ma sarà certamente un evento che i fan non vorranno perdersi.

