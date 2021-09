Giunge alla terza puntata il contestato programma di Canale 5, Star in the Star, chi sono i concorrenti: ecco tutti gli spoiler.

Nel bene o nel male, purché se ne parli: sembra essere questo il motto del programma di Canale 5, Star in the Star, condotto da Ilary Blasi e che secondo molti è un plagio non di uno, ma bensì di due format già esistenti. In sostanza, la trasmissione metterebbe insieme il format Tu cara me suena, prodotto da Endemol e che in Italia si chiama Tale e Quale Show, con The Masked Singer, ovvero Il cantante mascherato.

Entrambe le trasmissioni sono trasmesse da Raiuno e dunque questo ha alimentato le polemiche tra Rai e Mediaset, per il momento solo a livello di pubblico delle varie trasmissioni coinvolte dal caso. Ma non solo: il programma di Canale 5 è stato considerato anche una marchetta, anche in virtù di quanto avvenuto nell’ultima puntata, in cui sotto la new entry Paul McCartney si nascondeva l’attore di Beautiful, Ronn Moss, subito eliminato.

Ecco chi sono tutti i concorrenti di Star in the Star, in onda su Canale 5

Al momento, dunque, sono tre i personaggi che sono stati scoperti, mentre a quanto pare il numero di puntate della trasmissione, che non sta riscuotendo grande successo o comunque non quello sperato, potrebbe essere ridotto. Intanto, da un lato Ilary Blasi si trova costretta a dover tenere a bada le polemiche, dall’altro ci sono i primi tre eliminati, ovvero Massimo di Cataldo (Elton John), Gloria Guida (Patty Pravo) e Ronn Moss (Paul McCartney).

Sul web e in particolare sui social network, il toto nomi sui possibili partecipanti al talent show impazza. Un’attrice comica, secondo qualcuno, potrebbe celarsi dietro il volto di Lady Gaga, mentre in pochi hanno dubbi sul fatto che Claudio Baglioni sia in realtà Luca Laurenti. Francesca Manzini o addirittura Elisa Isoardi potrebbero prestare la loro voce alla sosia di Mina, quindi la voce roca del bluesman Zucchero potrebbe in realtà essere quella di Adriano Pappalardo o verosimilmente di Fausto Leali. Lo spoilerone riguarda Syria: è lei Loredana Berté. Infatti, tempo fa la cantante aveva postato su Instagram una sua foto da bambina e quella stessa foto è apparsa nella trasmissione di Canale 5 come indizio per scoprire l’identità.

