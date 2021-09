massimiliano-mollicone,-tra-vanessa-ed-eugenia-spunta-la-vera-fidanzata

L’ex tronista Massimiliano Mollicone torna a far discutere, tra Vanessa ed Eugenia spunta la vera fidanzata: le foto chiariscono tutto.

Era uscito da Uomini e Donne in compagnia di Vanessa Spoto e l’altra corteggiatore contendente, Eugenia Rigotti, ci era rimasta male. Poi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra l’ex tronista Massimiliano Mollicone e quest’ultima. Intanto, era chiaro che tra lui e Vanessa fosse tutto finito. Questo è in sintesi il riassunto delle puntate precedenti di questa telenovela che tiene inchiodati davanti alle pagine di gossip molti fan di Uomini e Donne.

Massimiliano, negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi, aveva fatto una scelta ben precisa: tra lui e Vanessa Spoto, nata a Prato nel 2002 e residente nel paese di Montemurlo, sembrava fosse scoccata la scintilla. Ma la fiamma si è spenta nel giro di un’estate o poco meno. Così, ecco spuntare l’ipotesi che il ragazzo si fosse rivisto con Eugenia Rigotti, la quale ovviamente non ha voluto commentare.

Chi è la vera fidanzata dell’ex tronista Massimiliano Mollicone

A commentare ci aveva però pensato Massimiliano Mollicone, il quale – senza se e senza ma – aveva rigettato l’ipotesi di una possibile frequentazione con Eugenia Rigotti. Chi pensava che tutto fosse finito lì e che l’ex tronista avesse potuto godere di un po’ di privacy è rimasto deluso. Perché eccolo spuntare il terzo incomodo o per meglio dire la presunta vera nuova fidanzata del ragazzo, protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

Di segnalazioni, come al solito, nei giorni scorsi ne erano arrivate diverse e alla fine è spuntata la foto, grazie alle segnalazioni diffuse da IsaeChia. Il noto portale dedicato al gossip ha pubblicato infatti uno scatto che non sembra lasciare dubbi. Si vede l’ex tronista in Piazza di Spagna, mentre è mano nella mano con una bionda misteriosa. Chi ha fatto la segnalazione ha anche inviato alla redazione del portale di gossip un video. Intanto, un’altra utente sostiene di sapere anche chi sia questa ragazza.

La replica dell’ex tronista nelle Instagram Stories

Poco dopo l’uscita del video e della foto “incriminati”, ecco che Massimiliano Mollicone sceglie di uscire allo scoperto e di raccontare come stanno le cose, spiegando di non aver mai negato di frequentare una ragazza e di non vederci nemmeno nulla di assurdo che un ragazzo di 21 anni abbia delle frequentazioni. Spiega di trovarsi bene con questa ragazza al suo fianco e di non dover dare spiegazioni, né di aver mancato di rispetto a nessuno, visto che comunque la precedente sua storia era chiusa da tempo.

Massimiliano Mollicone ha concluso: “Ogni persona se si mettesse nei miei panni direbbe: ma che sto facendo di male?”. Dunque, con una lunga serie di storie sul suo profilo Instagram, l’ex tronista prova a chiudere una polemica, che sicuramente gli sta rubando energie e che ritiene anche inutile. Peraltro, il giovane, in ultima istanza, evidenzia che sta facendo queste storie solo per difendere la ragazza che frequenta.

