La vita privata di Marta Flavi, il fidanzato Pierpaolo: lei ha detto no al matrimonio, ecco cosa è successo e perché si è rifiutata.

Per anni è stata la conduttrice di Agenzia Matrimoniale, trasmissione in cui provava a formare delle coppie in base alle affinità, ma lei non è riuscita mai a trovare davvero l’uomo della sua vita. Stiamo parlando di Marta Flavi, un matrimonio fallito alle spalle, durato peraltro appena un anno, con il celebre conduttore televisivo Maurizio Costanzo. La donna è oggi ospite della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Marta Flavi, perché non ha figli: il rimpianto della conduttrice

Ancora oggi, pur essendo rimasta lontana dagli schermi televisivi per molto tempo, si occupa di affari sentimentali e di posta del cuore, per un noto settimanale. Qualche tempo fa, per la prima volta in pubblico, aveva voluto parlare del suo attuale fidanzato, Pierpaolo, che è di due anni più giovane di lei e che vorrebbe sposarla. I due hanno una frequentazione di circa un anno quando parte la proposta di matrimonio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Marta Flavi, che fine aveva fatto la conduttrice televisiva

Il fidanzato di Marta Flavi e il no della donna alla proposta di matrimonio

La donna che per anni si è occupata di cuori infranti, insomma, in un’intervista ha spiegato di aver voluto dire no alla proposta di matrimonio del suo fidanzato. Alla rivista Grand Hotel, ha raccontato: “Il mio compagno, un uomo davvero meraviglioso che frequento da quasi un anno, mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no”. Marta Flavi ha altresì chiarito: “Io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole”. E a tal proposito ha ricordato che disastro fu il matrimonio con Costanzo.

Ma da cosa deriva questa indole? Marta Flavi ha provato a darsi delle risposte, spiegando che molto dipenderebbe dalla sua famiglia di origine e dagli insegnamenti che le hanno dato. Poi evidenzia: “Io forse ho preso quegli insegnamenti troppo alla lettera”. Ma quindi qual è il suo atteggiamento davanti a questo tipo di scelte? “Tendo a fuggire da tutto ciò che mi lega troppo” – spiega la conduttrice – “Questo lato del mio carattere fa impazzire gli uomini: più scappo, più loro mi inseguono”.

The post Marta Flavi, il fidanzato Pierpaolo: lei ha detto no al matrimonio appeared first on Ck12 Giornale.