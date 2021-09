Lui parla fitto fitto con un’altra? Barbara D’Urso lo fulmina, altissima tensione al ristorante: le foto-bomba | Guarda

Altissima tensione al ristorante. Altissima tensione tra Barbara D’Urso e il suo uomo, Francesco Zangrillo (relazione mai confermata ufficialmente da nessuno dei due). La notizia era già trapelata qualche giorno fa, un acceso diverbio tra i due in un locale di Milano. Ma, ora, ecco uscire anche gli scatti pubblicati dal rotocalco Oggi, fotografie che, oggettivamente, la dicono piuttosto lunga. Sì, ci sono state scintille. Eccome.

Barbara D’Urso appare davvero irritata. Siamo in zona Brera, a Milano, in centro. A cena, oltre a Carmelita e Zangrillo, qualche amico di Mediaset e non solo. La D’Urso e Zangrillo stanno seduti separati, a debita distanza. Poi, però, la conversazione tra Zangrillo e la sua vicina di tavolo, assicura Oggi, si fa un po’ troppo fitta. E a quel punto, dopo averlo fulminato con lo sguardo, ecco che Zangrillo protesta contro la D’Urso, probabilmente proprio per quello sguardo.

A quel punto l’atmosfera si scalda, tanto che a fine serata Zangrillo sale da solo nella sua auto. E la D’Urso lo raggiunge soltanto dopo essersi sfogata con un vecchio amico, il quale la abbraccia con fare consolatorio. Ma non è finita: sempre Oggi spiega che quando Zangrillo raggiunge la casa della conduttrice, lei scende in fretta dall’auto e lui se ne va via sgommando. Insomma, un alterco causato da un’altra donna. Che cosa c’è sotto?, si interroga il rotocalco.