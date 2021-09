le-soluzioni-digitali-vincenti-secondo-marco-marino,-marketing-manager-di-brainpull

La trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica hanno messo tutti di fronte ad una grande opportunità: rivoluzionare il modo di vedere le cose, di fare business, di offrire servizi. Insomma, rivoluzionare il modo di pensare, creando nuove opportunità nella vita e nel lavoro. Forbes Italia e Samsung, dopo la prima collaborazione nel format New Normal State of Mind, tornano insieme per intervistare gli attori di questo cambiamento. From Revolution to Samsung’s solution porta in scena cinque imprenditori che hanno saputo cavalcare questa onda per fondare la loro startup. Dall’idea alla messa a terra, passando per ostacoli, difficoltà e anche grandi soddisfazioni personali, i cinque protagonisti stanno vincendo la partita. In che modo? Grazie al talento, alla passione, al sacrificio e anche attraverso l’indispensabile supporto della tecnologia. L’alleata perfetta, se si vuole diventare leader della rivoluzione digitale.

L’ospite della terza puntata è Marco Marino, marketing manager di Brainpull. Una startup che ha costruito le sue basi sulla roccia calcarea dell’entroterra barese, ma che non ha nulla da invidiare a quelle cresciute nel canyon americano della Silicon Valley. Si tratta di un’agenzia di marketing con headquarter a Conversano, comune pugliese di 25mila abitanti, ma con progetti di respiro internazionale e grandi soddisfazioni. Tra queste non possiamo non citare Pescaria, il fast food del pesce nato a Polignano a Mare che il 25 febbraio, in piena zona arancione, ha aperto l’ultima sede a Napoli: ordinazioni su Glovo, diretta sui canali social Facebook e Instagram e una room dedicata su Clubhouse. Il messaggio che lancia Marco è chiaro: non importa dove ti trovi, dove sia la tua sede, il divide territoriale non intacca la portata nazionale ed internazionale dei servizi che puoi offrire.

Soprattutto in un periodo in cui, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, tutti quanti (dalle aziende stesse al consumatore) sono stati obbligati a digitalizzarsi e ad adattarsi a strategie più flessibili. La campagna realizzata da Brainpull per Pescaria, “Accorciamo le distanze”, premiata come campagna dell’anno, nasce da un concetto molto semplice: “Se le persone non possono venire a trovarci, saremo noi ad andare da loro”. Non soltanto con il prodotto, ma anche interagendo con il cliente. Il risultato? Pescaria, praticamente, non ha fatto un giorno di chiusura e il livello di affezionamento al brand è cresciuto ulteriormente. Resiliente e con lo sguardo rivolto al futuro, Brainpull è “un’idea”, come racconta Marco: “I nostri fondatori hanno compreso nel 2012 che esistevano delle opportunità, date dalla possibilità di avere trasversalità di competenze all’interno di un team, che potesse lavorare in maniera coesa e coerente verso degli obiettivi”. Strategie di marketing custom, costruite sulle esigenze di un player, per creare valore ai clienti, a loro stessi e al territorio. Questi i capisaldi della startup pugliese.

L'85% dei partner di Brainpull è situato da Roma in su e Marco, nonostante l'amore per la sua terra d'origine, è spesso in viaggio tra Bari, Milano e altre mete, nazionali e non. "Essere multitasking è una delle prime necessità delle persone che lavorano nel mio settore" afferma il marketing manager di Brainpull.

