il-contest-globale-che-parte-da-taiwan-e-premia-le-idee-per-rendere-il-pianeta-un-posto-migliore

Taiwan Excellence lancia l’iniziativa Sharing is Caring, Taiwan Excellence grazie alla quale i cittadini di tutto il mondo potranno proporre le proprie idee creative per trasformare il pianeta in un posto migliore. I temi attorno a cui ruota il contest sono: l’interesse sociale e la protezione dell’ambiente oltre all’area di governance aziendale, ambientale e sociale. L’organizzazione selezionerà le tre migliori proposte che riceveranno un bonus di 10mila dollari e un contributo di 150mila per realizzare i progetti vincenti. Chiunque è invitato a promuovere e condividere attivamente le proprie proposte caricandole sul sito ufficiale dell’iniziativa entro il 31 ottobre 2021.

Sharing is Caring si inserisce nella linea di responsabilità sociale e dell’innovazione che caratterizza l’attività di Taiwan Exellence con l’obiettivo di invitare i cittadini di tutto il mondo a ideare iniziative creative e innovative a supporto dell’ambiente e della società a patto che prevedano l’utilizzo dei prodotti che hanno ricevuto il riconoscimento Taiwan Excellence. Questa iniziativa vuole fare emergere quanto per le aziende taiwanesi siano importanti i temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, oltre a mostrare una partecipazione attiva. “Crediamo che la gentilezza e la creatività siano innate nella natura umana. Speriamo che una campagna del genere possa essere di ispirazione per gli altri e gettare una luce positiva sul mondo”, ha sottolineato Kate Wu, direttore del Taiwan Trade Center Milano, filiale di Taitra in Italia.

Sulle orme di Greta

La campagna Sharing is Caring, Taiwan Excellence nasce sulla scia di una sempre più crescente attenzione alle tematiche ecosostenibili e di interesse sociale e che hanno generato grande impatto a livello mondiale. Basti pensare alla nota attivista svedese Greta Thunberg, che si batte per il cambiamento climatico sin dalla tenera età: Greta ha diffuso e ampliato la sua idea partendo da un bando promosso da un giornale locale. Un altro esempio citato da Taiwan Exellence è Chen Shu-chu di Taiwan che ha contribuito al welfare pubblico: grazie al ricavato delle vendite del suo negozio di ortofrutta ha aiutato a costruire scuole e biblioteche fornendo prontamente un aiuto alla comunità in difficoltà. “La filosofia che le due donne condividono è fare del proprio meglio per cambiare la società e rendere il mondo un posto migliore e l’iniziativa di Taiwan Excellence – afferma ancora Kate Wu – nasce con l’idea che in ogni angolo del globo ci siano persone che hanno a cuore il benessere sociale tanto quanto loro. Con Sharing is Caring si vuole dare vita a una community globale che faccia proprio il concetto di un’idea condivisa per un bene duraturo”.

Il contest è sponsorizzato da 29 aziende insignite dell’onorificenza Taiwan Excellence. Tra queste si contano numerose società quotate di Taiwan a fianco di molte piccole e medie imprese attive nel campo sanitario, dell’automazione industriale, del metallurgico, dei trasporti, dell’ICT, dello sport e degli elettrodomestici. Le aziende taiwanesi, confermando il proprio impegno per la governance aziendale, ambientale e sociale, hanno accettato con entusiasmo di sponsorizzare questa iniziativa. Taiwan External Trade Development Council (Taitra) è stato fondato nel 1970 per promuovere il commercio estero di Taiwan e la sua competitività sui mercati mondiali. Negli ultimi 40 anni, Taitra ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dell’economia di Taiwan ed è patrocinato congiuntamente dal governo e dalle associazioni commerciali e viene considerato da tutti come interlocutore di riferimento per entrare in contatto con potenziali partner commerciali di Taiwan.

Cos’è Taiwan Excellence

Taiwan Excellence (lanciato nel 1993) è il massimo riconoscimento assegnato a prodotti che incapsulano il valore dell’innovazione che rappresentano non solo i prodotti più rivoluzionari, con la più alta qualità e con il maggior valore aggiunto realizzati in Taiwan, ma anche l’unicità e la genialità nell’innovare per creare valore sia nella progettazione che nella produzione di prodotti leader e di ultima generazione. È stato istituito dal Bureau of Foreign Trade (Ministry of Economic Affairs of Taiwan) di cui Taitra, la principale organizzazione non-profit per la promozione del commercio estero di Taiwan, è partner esecutivo. Taiwan Excellence nasce con l’intento di assegnare ogni anno un riconoscimento ai prodotti che più rappresentano l’eccellenza di Taiwan in termini di innovazione e valore aggiunto.

La sede di Milano da quasi 20 anni facilita e supporta le relazioni commerciali tra Italia e Taiwan attraverso diverse attività e progetti promozionali. I legami commerciali tra Italia e Taiwan sono diventati sempre più stretti, il volume di esportazioni e importazioni continua ad aumentare negli ultimi anni. L’Italia è ora il quarto partner commerciale di Taiwan in Europa (a dicembre 2020) dopo Germania, Paesi Bassi e Francia. Taiwan eccelle in diverse tipologie di tecnologia che anticipano e riflettono i trend attuali del mercato quale risposta alle esigenze dei consumatori. Questo è ancora più evidente nel contesto attuale, laddove la gestione efficace della pandemia nell’isola ha permesso al contempo di condividere strategie e dispositivi con la comunità globale. Ne è un esempio Taiwan Global Anti-Covid-19 Pavilion, portale online che raccoglie il know-how di esperti ed aziende sui dispositivi medici per la prevenzione delle epidemie.

