Gianni Ferorelli : libro tra il 1957 e il 1968, periodo durante il quale abbiamo vissuto nel Lower East Side di New York

rescendo, non ricordo mai un momento in cui mio padre non scattava foto. Di solito aveva due Leica appese al collo e afferrava con disinvoltura i colpi senza perdere il passo. A volte non alzava nemmeno il mirino fino all’occhio; ha messo a fuoco e regolato l’apertura quasi automaticamente. Questo era in armonia con il suo stile discreto di fotografo di strada, concreto, quasi anonimo. Da bambino, sono passato dall’essere un soggetto volenteroso a compagno e collaboratore, a ribellarmi all’intrusione di essere documentato, a volte tutto in un giorno.

Mio padre ha realizzato le fotografie di questo libro tra il 1957 e il 1968, periodo durante il quale abbiamo vissuto nel Lower East Side di New York e, dopo un breve periodo nel Bronx, nell’Upper West Side. Nel 1959, era appena uscito dall’esercito degli Stati Uniti, di ritorno dalla Germania, ed era impiegato come addetto al censimento. Molte delle immagini del Lower East Side sono state scattate mentre era impegnato in quel compito, o durante le nostre passeggiate in famiglia. Le foto dell’Upper West Side abbracciano un periodo più lungo e sono state realizzate anche durante le gite in famiglia, le passeggiate da solista o mentre si recava e tor

Questo slideshow richiede JavaScript.

Durante l’apice della sua produzione, mio ​​padre realizzava in media 170 fotografie al giorno. Ha girato e sviluppato il suo film nella sua camera oscura, situata nella stanza della cameriera dietro la cucina. Ha condiviso il suo processo di selezione con tutta la famiglia, consegnando la lente d’ingrandimento in modo che io e mia madre potessimo vedere quali immagini sui provini aveva scelto di ingrandire. (Mia sorella minore, Jenny, è nata nel 1966 ed era troppo giovane per partecipare a questo punto.)

Mio padre ha comprato la sua prima macchina fotografica nel 1956 in Norvegia, dove era uno studente Fulbright all’Università di Oslo. Tornato negli Stati Uniti, il suo amore per il mezzo si è sviluppato ed è cresciuto attraverso la pratica e lo studio con alcuni dei fotografi più affermati dell’epoca: Richard Avedon, Garry Winogrand, David Vestal e Bruce Davidson. Winogrand divenne un caro amico e fu suo compagno durante le incursioni fotografiche all’ora di pranzo a Midtown Manhattan. Questo lavoro e questa relazione sono stati oggetto di una mostra del 2014, Two-Way Street, al Portland Art Museum in Oregon. (In questo libro sono incluse due foto di Winogrand scattate durante un viaggio in slittino a Central Park.)

Lower East e Upper West