From Revolution to Samsung’s Evolution – Ep.3: Marco Marino, Marketing Manager di Brainpull/Pescaria

La trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica hanno messo tutti di fronte ad una grande opportunità: rivoluzionare il modo di vedere le cose, di fare business, di offrire servizi. Insomma, rivoluzionare il modo di pensare, creando nuove opportunità nella vita e nel lavoro. Forbes Italia e Samsung, dopo la prima collaborazione nel format New Normal State of Mind, tornano insieme per intervistare gli attori di questo cambiamento. From Revolution to Samsung’s solution porta in scena cinque imprenditori che hanno saputo cavalcare questa onda per fondare la loro startup. Dall’idea alla messa a terra, passando per ostacoli, difficoltà e anche grandi soddisfazioni personali, i cinque protagonisti stanno vincendo la partita. In che modo? Grazie al talento, alla passione, al sacrificio e anche attraverso l’indispensabile supporto della tecnologia. L’alleata perfetta, se si vuole diventare leader della rivoluzione digitale.

L’ospite della terza puntata è Marco Marino, marketing manager di Brainpull. Una startup che ha costruito le sue basi sulla roccia calcarea dell’entroterra barese, ma che non ha nulla da invidiare a quelle cresciute nel canyon americano della Silicon Valley. Si tratta di un’agenzia di marketing con headquarter a Conversano, comune pugliese di 25mila abitanti, ma con progetti di respiro internazionale e grandi soddisfazioni.

Tra queste non possiamo non citare Pescaria, il fast food del pesce nato a Polignano a Mare che il 25 febbraio, in piena zona arancione, ha aperto l’ultima sede a Napoli: ordinazioni su Glovo, diretta sui canali social Facebook e Instagram e una room dedicata su Clubhouse. Il messaggio che lancia Marco è chiaro: non importa dove ti trovi, dove sia la tua sede, il divide territoriale non intacca la portata nazionale ed internazionale dei servizi che puoi offrire.

Ascolta “Ep.3 – Marco Marino, Marketing Manager di Brainpull/Pescaria” su Spreaker.

