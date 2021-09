Covid: Schillirò, ‘a San Giovanni sul palco per difendere la Costituzione’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Io ero lì come una libera cittadina che esercitava i diritti previsti dalla Costituzione ma sono salita su quel palco per caso, non era previsto, non ero nemmeno nella scaletta. Ma poi me lo hanno chiesto e l’ho fatto, per difendere la nostra Costituzione”. Così il vice questore romano Nunzia Alessandra Schillirò, ospite della prima puntata di ‘Non è l’Arfena’ condotto da massimo Giletti su La7.

“Avevo deciso con alcune centinaia, forse migliaia di colleghi che dissentono come me dal green pass -spiega la Schillirò- di scendere in piazza alla manifestazione per i nostri diritti, indossando magliette o blu o verdi. Non pensavo di salire sul palco, ma poi sono stata chiamata dietro il palco per unì’intervista e poi mi è stato chiesto di salire”. “Ho pensato: ‘Quando mi ricapita? Mi sono fatta coraggio e sono salita, e vedendo quanta gente c’era mi sono quasi pentita, erano tantissimi”, dice il vice questore.