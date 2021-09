Colpaccio di Massimo Giletti: chi porta in studio a Non è l’Arena per la prima puntata e “senza autorizzazione”

“Noi non cambiamo il nostro modo di fare giornalismo”. Esordisce così Massimo Giletti nella prima puntata di Non è l’Arena della nuova stagione. Per la prima volta il programma di La7 andrà in onda il mercoledì sera. “In queste periodo – prosegue il conduttore – l’anno scorso c’è chi diceva che c’era una seconda ondata e chi invece che il virus era sparito. Dietro al nostro led c’è un vicequestore della polizia di Stato che è salita sul palco della manifestazione contro il Green pass e ora è oggetto di un provvedimento disciplinare”.

Un vero e proprio colpaccio, si tratta di Nunzia Alessandra Schilirò, già al centro della cronaca che – come da lei ammesso – si presenta da Giletti senza autorizzazione della polizia: “Ora rischio la destituzione, io sono salita su quel palco per caso come una libera cittadina”. Il conduttore a quel punto chiede perché il vicequestore è contraria alla certificazione verde. Immediata la replica: “Viola la nostra Costituzione e io ho giurato su quella Costituzione. Sono sincera, quando sono salita sul palco mi sono spaventata per quanta gente c’era, ma io ho il diritto di protestare”.

“Sì – interviene il giornalista -, ma c’è il passaggio dei diritti collettivi”. E ancora la Schilirò: “Sì, ma c’è un diritto sopra tutti. Anche il vaccino è dimostrato che non immunizza”. “Sì va bene, ma la percentuale è bassa”, risponde Giletti per poi lasciare la parola a un altro ospite: Vittorio Sgarbi.