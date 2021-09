Aveva recitato in Beautiful e Sentieri, lutto nel mondo delle soap: addio all’attore deceduto a soli 73 anni, ecco chi era.

Michael Tylo, un attore che è apparso nelle soap opera La Valle dei Pini, General Hospital, Beautiful e, nel suo ruolo caratteristico del ricco e meditabondo archeologo Quinton Chamberlainn in Sentieri, è morto martedì all’Henderson Hospital di Henderson, NV. Aveva 73 anni. Aveva anche avuto il ruolo di Luis Ramón nel telefilm Zorro. In passato era stato anche sposato con Deborah Hunter, la Taylor di Beautiful.

La sua morte è stata annunciata dall’Università del Nevada, a Las Vegas, dove Tylo era professore di cinema. Una causa della morte non è stata resa nota. “Michael Tylo era un essere umano bello e premuroso, era così speciale”, ha dichiarato Nancy Uscher, preside del College of Fine Arts, in una dichiarazione sul sito web dell’università. Viene ricordato come “amico, collega, insegnante e artista esemplare. Ha avuto una carriera così distinta e ricca, ma era umile riguardo ai suoi successi”.

Chi era Michael Tylo: lutto per il mondo delle soap opera

Dall’università ricordano ancora che Tylo “amava teneramente la sua famiglia e viveva una vita gioiosa, ma ci ha lasciato troppo presto. Ci mancherà molto, ma sentiamo profonda gratitudine per tutto ciò che Michael ha contribuito al College of Fine Arts, all’UNLV e al mondo”. In particolare, viene ricordato per il ruolo di Quinton Chamberlain che alla fine si è unito a Nola Reardon, interpretata da Lisa Brown, in quella che sarebbe diventata una delle “coppie romantiche più popolari” della serie Sentieri.

Ha assunto un ruolo altrettanto corposo del soldato di fortuna Matt Connolly in La Valle dei Pini. Risale al 1987 il matrimonio con Deborah Hunter, oggi Hunter Tylo, da cui ha tre figli: Izabella Gabrielle, Katya Ariel e Michael Tylo Jr. La sua secondogenita dovette affrontare piccolissima il retinoblastoma, un raro tumore che colpisce gli occhi. Tylo lascia la moglie Rachelle, le figlie Kollette, Izabelle e Katya. È stato preceduto nella morte dal figlio Michael Tylo, Jr., annegato nel 2007.

