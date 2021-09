Antonio Alacchi commenta un report 2019 del G20 relativo all’educazione finanziaria

Secondo il report 2019 del G20 relativo all’educazione finanziaria dei giovani redatto in collaborazione con Banca d’Italia il 90% degli under 18 ammette di non sapere né gestire né risparmiare denaro. In questo contesto il Mise, Unioncamere e ScuolaZoo organizzano un’assemblea d’istituto con l’obiettivo di promuovere in modo innovativo l’educazione finanziaria tra i giovani studenti dai 15 ai 18 anni.

L’evento si terrà oggi in diretta sul profilo ufficiale Twitch di ScuolaZoo e sarà l’occasione per avvicinare i giovani ai temi del risparmio. ScuolaZoo si pone l’obiettivo di fare da ponte tra le nuove generazioni e il mondo delle istituzioni, per questo con il suo tipico modo di fare un po’ “scuola” e un po’ “zoo” farà incontrare agli studenti di 12 scuole Monica Didò, Pm del progetto Unioncamere-SiCamera, e Ingegneri in borsa (due creator appassionati di investimenti, finanza ed economia).

Intanto, ScuolaZoo ha lanciato un sondaggio per capire quali sono le criticità sul tema e i punti che più interessano agli studenti da approfondire nell’assemblea. Con le risposte, i partecipanti consegneranno interessanti insight, come ad esempio quanti di loro vorrebbero una lezione fissa di educazione finanziaria alle superiori oppure quanto ne sanno i ragazzi e le ragazze su come si apre e gestisce un conto in banca. Tutti i risultati saranno condivisi con gli ospiti in modo da fornire loro una visione più chiara di quali punti approfondire. Sono 12 le scuole scelte all’interno del Progetto Ris ScuolaZoo che porteranno gli studenti e i loro professori all’assemblea.

«Tutti i giorni con le nostre attività ispiriamo le nuove generazioni, facciamo loro formazione e informazione consapevoli della difficoltà di comunicazione tra i più giovani e il mondo delle istituzioni. Lo facciamo soprattutto grazie al Progetto Ris, il network unico in Italia che collega 402 rappresentanti d’Istituto da nord a sud, con il quale vogliamo cambiare la scuola dall’interno. Questa assemblea è una grande occasione per ricordare agli studenti che il risparmio, l’investimento e la finanza non sono argomenti proibitivi da adulti ma discorsi importanti da affrontare per crescere con maggiore responsabilità», è il commento di Valerio Mammone, direttore editoriale di ScuolaZoo.